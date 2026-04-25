鄉親鄉情／台日夫妻 自學打造拉麵品牌

呂錦惠與日籍丈夫橫山晴道婚後在日本東京定居多年，呂錦惠任職Google公司，橫山晴道是電商工程師。受疫情影響，呂錦惠返台在屏東娘家待產，另一半跟著移居台灣，兩人從零開始跨入餐飲業，從門外漢一路打造拉麵與飯糰品牌，把日本熟悉的味道，帶進南台灣。

呂錦惠從小在台北長大，就讀台大日文系時赴日本早稻田大學當交換學生、攻讀研究所，畢業後考進大型企業ＮＥＣ工作，並與同屆同事橫山晴道相戀、結婚。

呂錦惠轉戰Google擔任廣告客戶經理，二○二一年疫情爆發時返台待產，丈夫跟隨來台遠距上班。呂錦惠笑說，丈夫熱愛料理、也愛吃拉麵，在屏東吃不到熟悉味道，加上疫情無法回日本，他說「不如我們來開拉麵店。」

兩人在餐飲界卻是十足的門外漢，橫山晴道剛開始看YouTube自學，試圖重現心中最理想味覺，甚至返回日本考察不同拉麵店，努力向拉麵職人請教學習。

創業過程一帆風順，甚至開了第二家分店，不過後來面臨留在日本或專心經營拉麵店的抉擇。呂錦惠說，為了嘗試未知可能性，她決定辭掉工作返台，老公改採遠距工作，「畢竟兩個都辭職的話，風險有點大」。

橫山晴道說，飯糰是他的家鄉新潟廣受喜愛的國民美食，希望將日本道地飲食文化介紹給台灣朋友，日後考慮推出屏東限定商品或跟在地品牌合作，挑戰更多可行性。