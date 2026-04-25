議程未照程序 金門議員質疑會議合法性

金門縣議會昨進行最後一天議程，延續前一日金酒廈門公司預算遭「全數刪除」爭議，議長洪允典一開場即宣布直接審議縣府提案，未依慣例確認前一日議事錄，臨時動議也未進行，待提案審議完，隨即敲下三槌宣布散會並離場，引發在場議員譁然。

金門縣議會表示，依地方制度法，議事程序屬議會自律事項，除非明顯違法，外部機關原則上不得介入。

議員周子傑說，依正常程序，應先確認前一日議事紀錄無誤後，才能進入當日議程，質疑程序明顯瑕疵。

議會秘書長王垣坤提醒可先完成縣府提案審議，未料提案審完後，洪允典便直接宣布散會。

據了解，縣府原擬在確認議事錄時，請其他議員提出異議，爭取遭刪的金酒廈門公司預算敗部復活，因議程被跳過落空。

議員蔡水游當場嘲諷「主席最大」，批評議會已陷混亂，預算刪減變成議長一人決定，宛如「一人議會」。唐麗輝、董森堡、許玉昭等人也質疑，議事錄未經確認，相關決議是否生效存疑，應盡速向內政部釐清。唐麗輝直言「完全沒照程序走，這樣的會議到底算不算數？」

周子傑指出，前一天金酒廈門公司預算僅因一名議員要求「全數刪除」，在未有人附議下，即遭議長敲槌通過，已違反基本議事規則，如今又未確認議事錄就散會，程序問題層層疊加，質疑會議合法性。

副縣長李文良表示，縣府尊重議會決議，但程序上確有瑕疵，待收到議事紀錄後依法提覆議，若結果不變，再報請內政部調解。