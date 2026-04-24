美濃八處「大峽谷」僅收25萬罰鍰引發譁然 高市府強調不會全民埋單

國民黨高雄市議員許采蓁追查發現，美濃八處採砂巨大坑洞的罰單收繳率僅達2％、約25萬元，行為人名下無財產，後續恢復原狀費用恐由全民支付。高市經發局今晚發布新聞稿表示，市府嚴查美濃盜採砂石案，跨局處重罰6千萬元，逾期未繳者全數移送強制執行，並要求地主及其他義務人提送回填土方計畫，農地恢復原狀費用不會由全民買單。

許采蓁指出，盜採農地砂石的行為人大多名下無財產，導致難以追討，高額罰單看似嚴厲，實際上卻因違法者雙手一攤喊沒錢而形同虛設；若政府只會開單做樣子，等同讓不法份子逍遙法外，再高的罰單也沒有嚇阻力。

許采蓁也批評，經發局至今卻連整復需要的「具體時間」與「經費金額」都評估不出來，其實後續清運廢棄物與買土回填才是龐大花費，市府處理態度消極，難道準備把爛攤子留給下一個市府嗎？

經發局表示，針對美濃盜採砂石案，高雄市政府自去年起查獲以來皆審慎受理，秉持「即查即辦、重罰嚴辦」原則，跨局處嚴格依土石採取法、區域計畫法、廢棄物清理法加重裁罰，並主動移送檢方調查偵辦，橋檢已起訴地主、幕後金主、涉及竊盜竊占土石犯罪行為之共犯。

經發局進一步說明，去年計查8處遭盜採土石農地，橋檢已起訴地主及涉案相關行為人，並扣押犯罪工具、相關機具與證物，裁罰合計超過6千萬元。截至今年3月，依據土石採取法累計收取罰鍰共25萬2271元，而逾期未繳交罰鍰者，已全數移送法務部行政執行署，強制執行名下財產，另就犯罪所使用之機具設備及相關證物，現由法院進行證據保全，俟依法解除保全並經沒收後，予以變賣。

經濟發展局重申，任何破壞國土、違背公共利益的犯罪行為，高市府絕對嚴懲嚴辦、決不寬貸。