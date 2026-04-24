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衛生所主任支援法醫工作！金門再添2名榮譽法醫協助司法相驗
金門地檢署檢察長趙燕利於犯罪被害人保護協會福建金門分會115年度第一次委員會議中，頒發榮譽法醫師聘書，聘金門縣金沙鎮衛生所主任楊大威與金湖鎮衛生所主任許雅荃，強化離島司法相驗專業人力。
金門地檢署指出，兩位醫師皆為返鄉服務的年輕醫療人才，長期深耕基層醫療，熟悉在地民情，醫術與服務口碑俱佳。此次在前任檢察長王柏敦邀請下，二人允諾加入榮譽法醫師行列，盼以專業回饋家鄉，補強司法體系在離島的關鍵一環。
由於金門地處離島，目前尚無固定編制的法醫師與檢驗員，司法相驗多仰賴外聘榮譽法醫師支援。金門地檢署表示，這些醫師平日肩負繁重醫療工作，仍撥冗參與相驗任務，不僅需面對高壓與勞累，也承擔專業判斷責任，其付出對維持司法運作至關重要。
金門地檢署強調，新聘兩名榮譽法醫師，將有助提升相驗效率與品質，縮短等待時間，讓往生者獲得更具尊嚴與專業的處理，同時也有助於提升司法公信力與保障民眾權益。檢方認為，此舉不僅補強離島資源落差，也為金門整體司法服務帶來正面助益。
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