馬祖發現死亡露脊鼠海豚 腐爛嚴重就地掩埋

1隻死亡的保育類露脊鼠海豚日前飄至南竿仁愛村鐵堡周邊礁岩，連江縣政府產業發展處獲報後前往處理，因遺體腐爛嚴重，昨天上午就地掩埋。

連江縣政府產業發展處以訊息告訴中央社記者，22日晚間接獲民眾通報，發現1隻疑似保育類的露脊鼠海豚遺體，先漂流在南竿仁愛村鐵堡附近海面，後來遺體再漂至鐵堡附近礁石。但因接獲通報時天色已晚，故延至23日上午才啟動相關作業。

不願具名的目擊民眾今天告訴中央社記者，22日下午先看見疑似死亡的露脊鼠海豚飄在海面上，並在同日下午5時許，隨著退潮中的海水已漂流至岸上，她發現時，該海豚的尾鰭已被折斷，並隨即通報118救援專線。

產發處說，23日上午會同海洋保育署連江海洋保育站、海巡署金馬澎分署第10岸巡隊、連江縣動物收容中心等單位前往現場，經初步研判，該鯨豚應為保育類的露脊鼠海豚，但因遺體腐爛嚴重，無法判斷其特徵，故以就地掩埋方式處理。

產發處呼籲，民眾若發現鯨豚擱淺，切勿自行接觸、移動或推回海中，應立即通報118救援專線，或聯絡產發處，以提高救援成功率。