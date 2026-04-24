快訊

打伊朗不挺惹怒川普…美國擬懲罰盟友 內部信率先點名這兩國

聽新聞
0:00 / 0:00

高榮澎湖巡迴義診啟動 東南水泥捐贈幼兒園交通車

中央社／ 澎湖縣24日電

高雄榮民總醫院今天起展開為期5天的澎湖4鄉市巡迴健檢義診服務，提供離島偏鄉居民疾病篩檢與醫療保健；促成義診的東南水泥集團同步捐贈湖西幼兒園交通車，作為接送幼童上下學之用。

高雄榮民總醫院澎湖巡迴健檢義診服務，在東南水泥公司、陳江章文教基金會及陳趙樹公益慈善基金會等單位協助下展開，今天抵澎後，將前往湖西、望安、西嶼及馬公等鄉市巡迴服務。澎湖縣副縣長林皆興與湖西鄉長陳振中分別致贈感謝狀。

高雄榮總健檢義診團隊今天動員胃腸肝膽科、一般外科、心臟內科、家庭醫學科、傳統醫學科、皮膚科、眼科、牙科、耳鼻喉科、放射線部及營養諮詢等醫護人員，並搭配超音波等設備，提供全方位健康照護，讓民眾一次完成完整檢查與評估。

促成此次巡迴義診的東南水泥集團，今天由董事長陳敏斷代表陳江章、陳趙樹等基金會，同步捐贈一輛全新交通車給湖西幼兒園，由陳振中代表受贈，作為接送幼兒上下學使用，這也是東南水泥集團捐贈的第8輛幼兒交通車。

陳振中表示，離島醫療資源有限，高雄榮總巡迴健檢義診讓鄉親在地即可享有完善醫療照護，減輕往返本島就醫不便；東南水泥集團等提供資源協助並捐贈幼兒交通車，展現企業對湖西鄉學齡前教育的重視與支持，也提升幼兒通學接送的安全與便利，讓家長更加安心。

高雄榮總巡迴健檢服務今天在湖西鄉公所登場，25日至28日將分赴望安鄉花嶼、望安多功能活動中心、西嶼鄉外垵社區及馬公龍行新城活動中心舉行。

馬公 健檢 澎湖

延伸閱讀

澎湖湖西鄉發放5千元禮金 西嶼鄉最快6月跟進

新北雙溪牡丹里長者逾31% 部基巡迴醫療醫師赴22公里外偏鄉服務

台灣捐贈68輛救護救災車抵烏克蘭 深化人道合作

學以致用 澎湖海事與城市科大攜手機車免費檢修

相關新聞

影／米奇夜襲！鳳山市場豬肉攤「深夜餐桌」 衛生局出手了

高雄市鳳山區一處傳統市場爆出鼠輩橫行，民眾目擊，凌晨時分有2隻老鼠直接爬上豬肉攤，在未加遮蔽的生肉狂啃，更令人擔心的是，攤販仍照常營業，質疑遭汙染的肉品，恐已被不知情的消費者吃下肚。衛生局獲報立即前往稽查，在市場內發現老鼠蹤跡，要求管理單位限期改善。

打卡換美食！金門力推20景點集金幣 初夏旅遊掀新玩法

初夏金門氣候宜人，金門縣府觀光處結合數位服務與實地體驗，推出期間限定旅遊活動。由「金門行動旅服」規劃的「金門找金喜—初夏打卡趣」，自今日起至5月15日登場，串聯全島20處景點，設計打卡集章概念的「金幣蒐集」任務。旅客只要開啟手機定位功能，完成指定景點打卡，即可累積金幣，兌換在地特色商品與美食，包含珍珠奶茶、三角風獅爺金門餅及石敢當擺飾等，藉此引導遊客深入各鄉鎮、帶動消費。

屏東縣警局34名中階警官職務異動 27日生效

屏東縣警察局進行中階警官調升及調整，共計調整34名職務，並於27日下午3點前辦理交接，異動人員如下：

「屏東SOLO」第三輯將發表 按圖索驥遊屏東逛33鄉鎮市集

屏東縣共有33個鄉鎮市，縣府分3年將各鄉鎮市隱藏景點，編輯成「屏東SOLO」專書，帶遊客深入在地人才知道的「秘境」。繼前兩年發行前兩套後，今年發行第三輯，將於5月3日在屏東縣立圖書館總館一樓發表，並舉辦33鄉鎮市集，讓民眾體驗在地魅力。

影／金門議會「一個人武林」 未確認議事錄即散會議員質疑會議效力

金門縣議會第八屆第7次定期會今天進行最後一天議程，延續前一日總預算審議爭議，議場再度陷入混亂。議長洪允典一開場即宣布審議縣府提案，未依慣例先確認前一日議事錄，臨時動議也未進行下，待提案審議完畢後，逕行敲下三槌宣布散會，引發在場議員的譁然與不滿。

債務降至2243億元！高雄連5年零舉借減債250億元

高雄市政府連續5年未新增債務累計減債達250億元，財政局長李瓊慧今表示，高雄透過積極促參招商、開拓財源與開源節流並進，去年共償還債務48.5億元，財政結構日益健全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。