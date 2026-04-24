高榮澎湖巡迴義診啟動 東南水泥捐贈幼兒園交通車

高雄榮民總醫院今天起展開為期5天的澎湖4鄉市巡迴健檢義診服務，提供離島偏鄉居民疾病篩檢與醫療保健；促成義診的東南水泥集團同步捐贈湖西幼兒園交通車，作為接送幼童上下學之用。

高雄榮民總醫院澎湖巡迴健檢義診服務，在東南水泥公司、陳江章文教基金會及陳趙樹公益慈善基金會等單位協助下展開，今天抵澎後，將前往湖西、望安、西嶼及馬公等鄉市巡迴服務。澎湖縣副縣長林皆興與湖西鄉長陳振中分別致贈感謝狀。

高雄榮總健檢義診團隊今天動員胃腸肝膽科、一般外科、心臟內科、家庭醫學科、傳統醫學科、皮膚科、眼科、牙科、耳鼻喉科、放射線部及營養諮詢等醫護人員，並搭配超音波等設備，提供全方位健康照護，讓民眾一次完成完整檢查與評估。

促成此次巡迴義診的東南水泥集團，今天由董事長陳敏斷代表陳江章、陳趙樹等基金會，同步捐贈一輛全新交通車給湖西幼兒園，由陳振中代表受贈，作為接送幼兒上下學使用，這也是東南水泥集團捐贈的第8輛幼兒交通車。

陳振中表示，離島醫療資源有限，高雄榮總巡迴健檢義診讓鄉親在地即可享有完善醫療照護，減輕往返本島就醫不便；東南水泥集團等提供資源協助並捐贈幼兒交通車，展現企業對湖西鄉學齡前教育的重視與支持，也提升幼兒通學接送的安全與便利，讓家長更加安心。

高雄榮總巡迴健檢服務今天在湖西鄉公所登場，25日至28日將分赴望安鄉花嶼、望安多功能活動中心、西嶼鄉外垵社區及馬公龍行新城活動中心舉行。