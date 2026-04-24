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打卡換美食！金門力推20景點集金幣 初夏旅遊掀新玩法

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「金門找金喜—初夏打卡趣」本次活動以「初夏打卡趣」為主題，設置20處集金幣點位，涵蓋莒光樓、翟山坑道、北山古洋樓、北山播音牆、金門大橋等經典地標，圖為陳景蘭洋樓。圖／縣府提供
「金門找金喜—初夏打卡趣」本次活動以「初夏打卡趣」為主題，設置20處集金幣點位，涵蓋莒光樓、翟山坑道、北山古洋樓、北山播音牆、金門大橋等經典地標，圖為陳景蘭洋樓。圖／縣府提供

初夏金門氣候宜人，金門縣府觀光處結合數位服務與實地體驗，推出期間限定旅遊活動。由「金門行動旅服」規劃的「金門找金喜—初夏打卡趣」，自今日起至5月15日登場，串聯全島20處景點，設計打卡集章概念的「金幣蒐集」任務。旅客只要開啟手機定位功能，完成指定景點打卡，即可累積金幣，兌換在地特色商品與美食，包含珍珠奶茶、三角風獅爺金門餅及石敢當擺飾等，藉此引導遊客深入各鄉鎮、帶動消費。

本次活動以「初夏打卡趣」為主題，設置20處集金幣點位，活動點位橫跨傳統與新興景點，包括莒光樓、翟山坑道、北山播音牆、金門大橋、陳景蘭洋樓等指標景點，也納入後浦16藝文特區、得月樓與太湖遊憩區等文化與休閒據點，並結合湖下海堤、小徑公車站、雙口海灘等近年熱門打卡熱點，擴大旅遊路線的多元性。

觀光處指出，今年同步升級「金門行動旅服」功能，新增「AI專屬行程規劃」與「適地性即時推播（LBS）」兩大服務；前者可依旅客停留天數與偏好，自動生成建議路線；後者則在旅客接近合作店家時，即時推送優惠資訊，強化旅遊便利性與消費誘因。

除打卡集金幣外，活動期間也設置「金好運戳戳樂」與「擲骰子比大小」等互動遊戲，增加參與趣味與抽獎機會。觀光處強調，透過線上與線下整合，讓旅客不只是走馬看花，而是以任務導向方式認識金門，進一步延長停留時間。

此外，縣府也持續邀請在地合法業者加入平台，包括食宿、交通租賃與體驗遊程等，期望透過數位工具整合資源，打造更完整的觀光服務體系。相關業者可透過專線洽詢加入。

「金門行動旅服」自115年4月24日至5月15日推出「金門找金喜—初夏打卡趣」活動，精選全島20處經典景點與新興打卡熱點，邀請旅客參與打卡任務，蒐集金幣，兌換在地人氣美食與特色好禮。圖／縣府提供
「金門行動旅服」自115年4月24日至5月15日推出「金門找金喜—初夏打卡趣」活動，精選全島20處經典景點與新興打卡熱點，邀請旅客參與打卡任務，蒐集金幣，兌換在地人氣美食與特色好禮。圖／縣府提供

「金門找金喜—初夏打卡趣」本次活動以「初夏打卡趣」為主題，設置20處集金幣點位，涵蓋莒光樓、翟山坑道、北山古洋樓、北山播音牆、金門大橋等經典地標，圖為莒光樓。圖／縣府提供
「金門找金喜—初夏打卡趣」本次活動以「初夏打卡趣」為主題，設置20處集金幣點位，涵蓋莒光樓、翟山坑道、北山古洋樓、北山播音牆、金門大橋等經典地標，圖為莒光樓。圖／縣府提供

金門 金門大橋 觀光

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