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影／米奇夜襲！鳳山市場豬肉攤「深夜餐桌」 衛生局出手了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市鳳山區某傳統市場驚見老鼠啃食生肉爆發食安疑慮。圖／讀者提供
高雄市鳳山區某傳統市場驚見老鼠啃食生肉爆發食安疑慮。圖／讀者提供

高雄市鳳山區一處傳統市場爆出鼠輩橫行，民眾目擊，凌晨時分有2隻老鼠直接爬上豬肉攤，在未加遮蔽的生肉狂啃，更令人擔心的是，攤販仍照常營業，質疑遭汙染的肉品，恐已被不知情的消費者吃下肚。衛生局獲報立即前往稽查，在市場內發現老鼠蹤跡，要求管理單位限期改善。

目擊民眾表示，昨天凌晨12時許行經市場，當時攤位未營業、現場無人看管，卻清楚看到老鼠直接在肉堆上移動、啃咬，完全沒有任何防護措施；早上再度返回查看，攤商已正常開賣，懷疑被老鼠啃咬過的肉品，恐怕已被消費者買回家吃下肚。

衛生局回應，昨天接獲陳情後，立即會同經發局前往現場查察，雖然市場下午未營業，但仍依食品良好衛生規範準則查察，當場發現有鼠跡流竄，已令市場管理者限期改善24小時改善，屆期未改善，將依食品安全衛生法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生局表示，今天再度前往該攤位查察，現場未再發現鼠跡，業者坦承照片確實是在該攤拍攝，此外，稽查人員仍在肉攤發現多項缺失，包括未落實驗收覆蓋及製備環境設備不潔、清潔用品未專區放置、從業人員未佩戴口罩等，依違反食安法第8條規定責令業者限期改善；屆期複查未改善，依同法44條規定處新台幣6萬元以上罰鍰。

衛生局也要求市場與肉品攤商加強防鼠設施，落實「不讓鼠來丶不讓鼠吃丶不要鼠住」的防鼠3不措施，並做好食材及廚餘覆蓋、環境整潔，避免孳生鼠媒。

鳳山區一處傳統市場爆發鼠跡，衛生局人員前往稽查，要求限期改善。圖／高雄市衛生局提供
鳳山區一處傳統市場爆發鼠跡，衛生局人員前往稽查，要求限期改善。圖／高雄市衛生局提供

鳳山區一處傳統市場爆發鼠跡，衛生局人員前往稽查，要求限期改善。圖／高雄市衛生局提供
鳳山區一處傳統市場爆發鼠跡，衛生局人員前往稽查，要求限期改善。圖／高雄市衛生局提供

豬肉 老鼠 衛生局

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