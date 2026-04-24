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防塑膠業者囤積 雄檢查訪發現供需穩定未抬價

中央社／ 高雄24日電

為防業者囤積哄抬物價發生「塑膠袋之亂」，高雄地檢署昨天會同市府、調查局高雄市調處前往三民區及鳳山區查訪塑膠業者。經查現場供貨充足，未發現不合理漲價或哄抬物價情事。

因應近期塑膠袋等民生必需品價格波動，高雄地檢署為落實台灣高等檢察署「查緝民生犯罪聯繫平台」目標，昨天下午啟動聯合稽查行動，此次行動由主任檢察官鄭博仁、檢察官沈昌錡，會同高雄市行政暨國際處消保官、經發局，以及法務部調查局高雄市調處等單位前往稽查。

高雄地檢署今天指出，經人員前往三民區塑膠商行及鳳山區塑膠袋製造廠商，針對進銷貨價格及供需情形深入稽查，訪談業者，發現近期銷售價格雖有隨上游調整情形。但經稽查人員實地查核，現場供貨充足，並未發現有不合理漲價或哄抬物價情事，市場供需大致穩定。

雄檢表示，民生穩定為社會安全基石，未來將持續透過聯繫平台與市府消保官、經發局及調查機關密切聯繫，追蹤轄區塑膠製品市場行情。若發現業者有藉機囤積、哄抬物價或違反公平交易法等刑事犯罪情事，必將依法從嚴偵辦，維護消費者權益。

塑膠袋 高雄市

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