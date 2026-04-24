議會全刪金酒廈門公司預算 縣府研擬覆議

金門縣議會昨天通過刪除金門酒廠廈門公司年度預算，今天定期會結束，未再有相關討論；金門縣副縣長李文良說，很遺憾預算沒有進一步討論，收到議事紀錄後會研擬提覆議。

金門縣議會昨天審議縣府總預算案，無黨籍議員李養生提議全數刪除金門酒廠廈門公司年度預算，並經議長洪允典敲槌通過，引起部分議員不滿未尊重分組審查通過意見。

今天是金門縣議會定期會最後一天，洪允典主持時首先審議縣府提案，國民黨籍議員周子傑隨即發言表示，應先確認昨天會議紀錄，按照程序走。

洪允典詢問議事人員後表示，先把縣府提案審完再說；之後縣府提案、議員提案結束後，未進行臨時動議等議程，洪允典便宣布本次會議到此結束，敲槌三下結束此次定期會。

無黨籍議員唐麗輝接受媒體聯訪時質疑，議事流程上沒有確認昨天會議，「昨天的會議到底算不算？」接著是今天會議從頭到尾沒有照流程走，「我們要去問內政部，看看這會議到底算不算」。

李文良接受媒體聯訪表示，很遺憾金酒廈門公司預算沒有機會再進一步討論，縣府會針對法律允許救濟管道，進一步尋求府會共識，盼有機會再針對廈門公司預算案進行討論，讓廈門公司運作可以順暢。

媒體詢問法律允許管道的意思，李文良說，當收到會議紀錄後會研擬提覆議，如覆議仍無法解決，也會依相關法規再請內政部調解；關於廈門公司營運，他則表示，事實上還是有影響，但目前關於人員薪資等固定必要支出，仍會依照法規繼續運作。

李文良表示，仍盼程序完備，「大家討論完後，縣府一定會尊重議會決議」。