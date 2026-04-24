營養午餐9月起免費 高雄研擬餐費標準兼顧品質支出

高雄市今年9月起實施公立國中小營養午餐全面免費，議員建議擬定餐費計算標準確保品質，並避免淪為政治加碼競賽，增加財政負擔。教育局長吳立森說，正研擬餐費標準，兼顧品質與成本支出。

民進黨籍高雄市議員郭建盟今天在議會質詢指出，過去午餐由家長負擔，餐費長期近乎凍漲，成本壓縮反映在餐點內容上，但免費政策也未必能讓品質提升。

他舉例說，日本因壓低餐費造成品質下滑，但韓國推動免費午餐後，政策演變為政治競逐，餐費與補助不斷上升，甚至出現高價食材入菜，增加財政負擔。

郭建盟認為，高雄若未建立制度化調整機制，未來餐費調整恐受政治因素影響，建議市府應依物價指數設計合理調整公式，並設置上下限，避免價格劇烈波動，同時確保餐點品質。

吳立森答詢說，高雄市目前約有19萬名公立國中小學生，以每年供餐200天估算，餐費每調整1元，年度經費即增加約新台幣3800萬元，目前正在評估，是否將現行每2年檢討一次餐費調漲改為每年檢視，讓餐費更即時反映市場物價，確保品質。

吳立森表示，目前正在制定免費營養午餐餐費，計算方式依既有收費基準，加上中央補助「3章1Q」有機食材經費，及市長加碼「每週一次鮮奶」政策整體試算而成。過去餐費調整採每2年檢討一次，市長陳其邁任內已調整2次、每次2元，合計調升4元，均由市府全額吸收，家長未增加負擔。

針對餐點品質，吳立森表示，除現行全面抽查制度外，已建置食安平台進行食材登錄與溯源管理，並優先採用國產食材。陳其邁也要求，未來水果與水產品將全面使用高雄在地來源，蔬菜與畜產品也會以在地採購為優先，目前正研訂相關作業辦法。