屏東縣警局34名中階警官職務異動 27日生效
屏東縣警察局進行中階警官調升及調整，共計調整34名職務，並於27日下午3點前辦理交接，異動人員如下：
刑警大隊第一組長陳世傑、保安科股長楊綦紳調陞主任秘書室秘書；內埔分局第三組長林進源調陞後勤科局員；屏東分局第四組長陳光亮調陞局長室局員；秘書科股長陳博仁調任後勤科股長；枋寮分局第三組長曾政國調任秘書科股長；秘書科警務員張仁耀調任枋寮分局第三組長；保安科警務員潘財雄調任股長；屏東分局第二組長張聖明調任第四組長。
枋寮分局第二組長林明鋒調任屏東分局第二組長；督察科督察員黃致翔調任枋寮分局第二組長；內埔分局第二組長曾俊智調任第三組長；督察科督察員謝東呈調任內埔分局第二組長；屏東分局社皮派出所長楊若琳調陞枋寮分局第四組長；潮州分局來義分駐所長陳俊宏調陞潮州分局第三組長。
刑警大隊科偵隊長林建宇調任屏東分局偵查隊長；刑警大隊科偵隊警務員蔡孟儒代理科偵隊長；枋寮分局偵查隊長謝明邦調任內埔分局偵查隊長；內埔分局偵查隊長李正方調任枋寮分局偵查隊長；刑警大隊偵一隊長鄭福彬調任恆春分局偵查隊長；恆春分局偵查隊長孔立偉調任刑警大隊偵一隊長；潮州分局偵查隊副隊長陳皇瑞調任刑警大隊偵二隊長。
刑警大隊第一組警務員周士程調任組長；恆春分局建民派出所長江俊賢調陞潮州分局偵查隊第七序列副隊長；內埔分局偵查隊副隊長李鑑勳陞任內埔分局偵查隊第七序列副隊長；屏東分局偵查隊副隊長王登永陞第七序列副隊長；督察科警務員朱昱承陞第七序列警務員。
民防管制中心警務員李蕙因調任秘書科警務員；督察科警務員鍾志杰調任民防管制中心警務員；防治科警務員邱景嫻調任保安科警務員；恆春分局偵查隊副隊長林文謙調任里港分局偵查隊副隊長；刑警大隊偵一隊偵查員王鴻昌調任恆春分局偵查隊代理副隊長；刑警大隊科偵隊分隊長林裕翔調任刑警大隊偵一隊偵查員；刑警大隊科偵隊偵查員黃亭鈞調任分隊長。
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