屏東縣警局34名中階警官職務異動 27日生效

五一勞動節前夕，高雄市長陳其邁日前於市政會議自詡任期內落實職安管理，2020年至去年間，每年死亡人數由49人降至24人，但高雄獨立總工會不埋單，今前往市府踢館，直言陳其邁第二任期就有79名勞工因職災身亡，數字只挑好的講，盼落實勞檢。

2026-04-23 12:13