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「屏東SOLO」第三輯將發表 按圖索驥遊屏東逛33鄉鎮市集

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「屏東SOLO」專書第三輯將於5月3日在屏東縣立圖書館總館一樓發表，並舉辦33鄉鎮市集。圖／縣府提供
「屏東SOLO」專書第三輯將於5月3日在屏東縣立圖書館總館一樓發表，並舉辦33鄉鎮市集。圖／縣府提供

屏東縣共有33個鄉鎮市，縣府分3年將各鄉鎮市隱藏景點，編輯成「屏東SOLO」專書，帶遊客深入在地人才知道的「秘境」。繼前兩年發行前兩套後，今年發行第三輯，將於5月3日在屏東縣立圖書館總館一樓發表，並舉辦33鄉鎮市集，讓民眾體驗在地魅力。

活動當日上午11時將舉辦「小米縣長發表簽書會」，由縣長周春米分享新書內容及簽書互動，參與活動前50名民眾可獲得「屏東SOLO摺疊杯」。除了實體書，縣府也推出電子書版本，讓民眾能透過書頁探索屏東旅遊精華。

當天上午10時30分至下午5時也舉辦「33鄉鎮市集」，集結屏東各地的特色品牌與職人，讓民眾在逛市集同時能深入認識在地風土，好逛好買。市集全面採用環保餐具，除了規畫「自然食器」免費手做體驗活動，消費滿3個攤位可兌換旅行袋、保溫袋或小提袋，數量有限，送完為止。

另民眾當天出示搭乘或騎乘任一交通工具的證明，可至會場兌換「屏東SOLO摺疊杯」，包含公車（特別推薦506A屏市假日觀光公車）、YouBike、台鐵或高鐵，鼓勵民眾支持永續消費與綠色生活。

縣府交通旅遊處歡迎大家5月3日走進總圖，逛市集並規畫下一段屏東旅遊，相關內容可至「屏東Go好玩」粉絲專頁（https://www.facebook.com/PINGTUNGTRIP），或下載「屏東go購」及「屏東公車」等APP獲得活動訊息。

「屏東SOLO」專書第三輯將於5月3日在屏東縣立圖書館總館一樓發表，並舉辦33鄉鎮市集。圖／縣府提供
「屏東SOLO」專書第三輯將於5月3日在屏東縣立圖書館總館一樓發表，並舉辦33鄉鎮市集。圖／縣府提供

市集 周春米 屏東

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