澎湖湖西鄉發放5千元禮金 西嶼鄉最快6月跟進

政府去年全民普發現金1萬元，經濟效益外溢，澎湖湖西鄉今天跟進發放振興經濟禮金，全鄉1萬6000多人，每人新台幣5000元，所需經費逾8000萬元；西嶼鄉公所最快6月跟進發放。

澎湖湖西鄉長陳振中今天前往湖西社區實地了解發放情形，看到前往領取的鄉民都非常高興，他說，公所在確保各項基礎建設及鄉政工作穩定推動的前提下，本於取之於民用之於民，來發放振興經濟禮金，期盼透過實質消費挹注，活絡地方經濟發展，並帶動整體商機與觀光效益。

澎湖湖西鄉公所表示，湖西鄉振興經濟禮金分2階段發放，今天起至5月8日的上班時間由各村辦公處受理發放，25和26日2天假日也加班提供服務；第2階段則自5月11日起，尚未領取之民眾，上班時間至湖西鄉公所建設課辦理領取作業。

澎湖西嶼鄉長李添進表示，公所去年就加碼發放中小學助學金和長者三節禮金，但因最近發生美伊衝突，各項物資調漲，造成民生負擔，在考量公所財政允許下，決定再跟進發放振興經濟禮金，每位鄉民5000元，全鄉約有8000多人，預估逾4000萬元，可望在5月的代表大會通過後，最快在6月發放。

澎湖全縣所轄有1市5鄉，去年在政府發放全民每人1萬元後，包括白沙，望安與七美等鄉也都加碼跟進，分別發放1萬元、1萬5000元和1萬元，湖西與西嶼2鄉也都跟進，馬公市因人口數最多，在財政上恐難負荷。