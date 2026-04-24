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影／金門議會「一個人武林」 未確認議事錄即散會議員質疑會議效力

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議會定期會今天進行最後一天議程，議長洪允典一開場即宣布審議縣府提案，未依慣例先確認前一日議事錄，臨時動議也未進行下，待提案審議完畢後，逕行敲下三槌宣布散會，引發在場議員譁然與不滿。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會定期會今天進行最後一天議程，議長洪允典一開場即宣布審議縣府提案，未依慣例先確認前一日議事錄，臨時動議也未進行下，待提案審議完畢後，逕行敲下三槌宣布散會，引發在場議員譁然與不滿。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會第八屆第7次定期會今天進行最後一天議程，延續前一日總預算審議爭議，議場再度陷入混亂。議長洪允典一開場即宣布審議縣府提案，未依慣例先確認前一日議事錄，臨時動議也未進行下，待提案審議完畢後，逕行敲下三槌宣布散會，引發在場議員的譁然與不滿。

議程一開始，洪允典就喊直接審縣府提案，議員周子傑隨即舉手發言指出，依正常議事程序，應先確認前一日議事記錄是否無誤，方能進入當日議程，質疑現場程序明顯瑕疵。議會秘書長王垣坤提醒洪允典，就說「先把縣府提案審完再說」，沒想到審完縣府提案與議員提案後，洪允典火速敲槌，宣布本次定期會會議結束，並立即起身離開會場，未再回應現場議員質疑。

此舉引發多數議員不滿。議員蔡水游當場嘲諷「主席最大」，直言議會早已陷入混亂，並批評預算刪減「變成議長一個人決定」，宛如「一個人議會」與議員們都無關。

議員唐麗輝、董森堡、許玉昭、洪成發、吳佩雯等人則在場討論指出，議事錄未經確認，相關決議是否生效存疑，應儘速向主管機關內政部釐清。唐麗輝表示，應進一步檢視議事流程，確認本次會議是否符合規範，「完全沒照程序走，這樣的會議到底算不算數？」

周子傑事後受訪時表示，昨日會議已出現重大爭議，包括金酒廈門公司預算僅一位議員提出「全數刪除」時，在未有議員附議下，議長就敲槌通過，已違反基本議事規則，如今又未確認議事紀錄即進入審議，程序問題層層疊加。周子傑也強調，從未確認議事錄到未依程序處理動議，均屬嚴重瑕疵，質疑整體會議合法性。

對於議會爭議延燒，副縣長李文良表示，縣府尊重議會決議，但也坦言程序上確有瑕疵，期盼未來能更嚴謹處理，讓預算有機會再充分討論。他指出，縣府將再收到議事記錄後，依程序提出覆議，若結果仍未改變，後續將報請內政部調解；至於金酒廈門公司基本人事與必要支出，仍會依法維持正常運作。

地方民眾對議會連日爭議也多所批評。有民眾直言「預算關係地方發展，卻變成這樣的混亂場面，讓人看不下去。」也有民眾認為「如果都可以不照規則來，那以後任何決議還有公信力嗎？讓人很失望。」也有人批評，「議會應該是監督政府的地方，不是自己先亂成一團，這樣只會讓民眾更不信任政治。」

議員蔡水游當場嘲諷「主席最大」，直言議會早已陷入混亂，並批評預算刪減「變成議長一個人決定」，與議員們都無關。記者蔡家蓁／攝影
議員蔡水游當場嘲諷「主席最大」，直言議會早已陷入混亂，並批評預算刪減「變成議長一個人決定」，與議員們都無關。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會第八屆第7次定期會今天進行最後一天議程，延續前一日總預算審議爭議，議場再度陷入混亂，議員在會後聚在會場討論，還是難掩氣憤。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會第八屆第7次定期會今天進行最後一天議程，延續前一日總預算審議爭議，議場再度陷入混亂，議員在會後聚在會場討論，還是難掩氣憤。記者蔡家蓁／攝影

議員唐麗輝表示，應進一步檢視議事流程，確認本次會議是否符合規範，「完全沒照程序走，這樣的會議到底算不算數？」記者蔡家蓁／攝影
議員唐麗輝表示，應進一步檢視議事流程，確認本次會議是否符合規範，「完全沒照程序走，這樣的會議到底算不算數？」記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會第八屆第7次定期會今天進行最後一天議程，結果議長洪允典未按照程序，確認前一天議事錄，在審完議案後就宣布結束，議員在會後聚在會場討論。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會第八屆第7次定期會今天進行最後一天議程，結果議長洪允典未按照程序，確認前一天議事錄，在審完議案後就宣布結束，議員在會後聚在會場討論。記者蔡家蓁／攝影

對於議會爭議延燒，副縣長李文良表示，縣府尊重議會決議，但也坦言程序上確有瑕疵，縣府將再收到議事記錄後，依程序提出覆議，若結果仍未改變，後續將報請內政部調解。記者蔡家蓁／攝影
對於議會爭議延燒，副縣長李文良表示，縣府尊重議會決議，但也坦言程序上確有瑕疵，縣府將再收到議事記錄後，依程序提出覆議，若結果仍未改變，後續將報請內政部調解。記者蔡家蓁／攝影

金門 議員 洪允典

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