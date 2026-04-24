債務降至2243億元！高雄連5年零舉借減債250億元

高雄市政府連續5年未新增債務累計減債達250億元，財政局長李瓊慧今表示，高雄透過積極促參招商、開拓財源與開源節流並進，去年共償還債務48.5億元，財政結構日益健全。

李瓊慧指出，高雄過去因資源相對不足，長期以舉債支應建設需求，陳其邁市長上任時受限債務高達2477億元，為全國最高；114年初估決算出爐，再次達成零舉借，自110年起已連續5年零舉借。

經持續推動減債，截至114年底已降至2243億元，另加計償還公教輔購基金債務16億元，整體減債達250億元，舉債占債限比率也由78%降至57%，地方政府債務分級由中度降為輕度，債務控管成效顯著。

李瓊慧進一步說，在財政紀律和零舉借前提下，市政建設仍持續推進，推動捷運四線齊發、社會住宅、公共福利設施及國民運動中心等重大建設，並透過促參、公辦都更及捷運聯合開發等多元模式，引入民間資金，強化財政韌性。

招商成果也相當顯著，陳其邁任內促參招商金額突破3400億元，114年更達1116億元，創歷史新高，蟬聯全國招商王；發展觀光方面包含恐龍酷樂園、超人力霸王、冬日遊樂園及演唱會經濟等，帶動人潮與消費，推升自有財源連續5年突破千億元，挹注市政支出。

李瓊慧強調，近5年透過城市與產業轉型，逐步擴大財源、改善財政體質，未來將持續強化開源節流，朝減債與115年零舉借目標邁進。