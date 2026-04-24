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新生兒雪崩剩1.2萬...民代促公托免費 高市教育局：報中央研議

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄新生兒出生率雪崩式下滑，議員王耀裕建議減免公托費用朝免費方向推動刺激生育率。圖／翻攝自高雄市議會
高雄新生兒出生率雪崩式下滑，議員王耀裕建議減免公托費用朝免費方向推動刺激生育率。圖／翻攝自高雄市議會

少子化壓力升高，高雄市新生兒人數較過去減少約8000人，僅1萬2000名，出生規模明顯下滑，人口結構面臨嚴峻挑戰。民代今建議，從減免公托費用刺激生育率，加碼育兒的支持力道，減輕家庭負擔著手。教育局回應，經費來源以中央補助及母法規範為主，地方調整空間有限，將提報中央研議，爭取減輕家長負擔

議員王耀裕指出，高雄市針對幼兒園收費已有分級補助，面對少子化衝擊，若能調降費用，有助減輕家長負擔，目前公立幼兒園每月不超過1千元，若能再降為1千以下，也就是等於第一胎免費，非營利幼兒園由2千元降為1千元，準公共化由3千元降為2千元，依此類推。

他表示，第二胎非營利就免繳費，準公共化不超過1千元，第三胎也是再減1千元，透過減免讓市民感受到市府用心，達到鼓勵生育、降低育兒負擔的效果。

他以市府編列25.6億元推動免費營養午餐，認為既然教育與照顧支出是家庭主要負擔來源，應進一步將政策延伸至學齡前階段，特別是公托費用，朝「免費」方向推動，從幼兒到學齡階段的完整照顧體系。

王耀裕指出，對雙薪家庭而言，托育費用往往是是否生育的重要考量，若能有效降低甚至免除公托支出，將有助減輕年輕家庭壓力，也可提升生育誘因，營養午餐免費、公托再減免，才有機會讓年輕人敢生、願意生。

教育局長吳立森表示，目前高雄在公立、非營利教保中心及準公共化幼兒園等體系，總共提供了6萬3000多個入園名額，公共化教保服務比率超過四成，平價服務比例高達百分之百。

對公托免費，吳立森說，收費部分將再研擬減免措施，樂見其成，但行補助經費來源包含中央補助經費以及中央母法規範，因此地方在制度調整上仍須配合中央，將提報中央，並於研擬教保服務時一併處理，盼再減輕家長負擔。

教育局 高雄市 幼兒園 少子化

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