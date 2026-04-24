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僅收繳25萬元！高雄美濃大峽谷仍未回填 議員憂讓全民埋單

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市議員許采蓁今日在議會追問「美濃大峽谷」農地違法盜砂案的裁罰金額與恢復進度，經發局長廖泰翔說，罰單僅實收25萬元。圖／取自高市議會網站
高雄市議員許采蓁今日在議會追問「美濃大峽谷」農地違法盜砂案的裁罰金額與恢復進度，經發局長廖泰翔說，罰單僅實收25萬元。圖／取自高市議會網站

高雄去年爆發「美濃大峽谷」農地盜採砂石案，直至目前仍有八處巨大坑洞尚未回填，議員許采蓁昨天質詢時追問市府裁罰金額及整復進度，不滿未來數億元整復經費可能會讓全民埋單。經發局長廖泰翔坦言，目前收繳率只有百分之二、廿五萬元，八處坑洞要解除列管之後才能恢復原狀。

美濃吉洋、吉東等地多處農地去年爆發盜採砂石案，不肖地主挖取砂石出售，甚至非法回填事業廢棄物，農地遺留巨大坑洞，橋頭地檢署偵辦多時，今年已陸續偵結起訴多名行為人。

許采蓁從經發局業務報告得知，美濃存在八處深達六至十八公尺不等的巨大採砂坑洞，但多數地主名下沒有任何財產。

許采蓁質詢追問廖泰翔，指市長陳其邁喊重罰，依土石採取法可罰一百萬至五百萬元，市府成立濫採砂石取締暨坑洞善後處理小組有何作用？市府開罰後收到多少罰鍰？

廖泰翔回應，專案小組成立後每周定期巡檢，每一案都會去現勘及拍照存證，去年九月至今都沒有新增任何坑洞；實收的裁罰金額部分，收繳率百分之二、金額廿五萬元，犯罪集團可能用人頭租地或盜採，很難從人頭或表面上租用人取得裁罰金。

「難道現在市府只能兩手一攤，回應行為人名下無財產！」許采蓁不滿說，高雄已成盜採之都，未來農地恢復原狀的經費可能高達數億元，難不成又要全民埋單？

廖泰翔強調，農地盜採是新型態的犯罪集團，需要完整掌握脈絡，市府對每個坑洞、每案都有移送調查，有偵辦決心，背後的地主或金主都在檢調偵辦範圍內。

許采蓁追問，立委柯志恩揭露大峽谷違法情況至今超過八個月，巨大坑洞有無開始回填，預估要花多少時間？廖泰翔回應，因為被盜採砂石的農地還在調查階段，法院將坑洞視為證據的一部分，要先解除證據保全，才能移除廢棄物或填平坑洞，逾期未繳交罰鍰者已移送法務部行政執行署強制執行。

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