1天500輛大車進出！高雄南星計畫區暫置土方 嚴重揚塵居民難受

為解決高雄營建土石方無處可去問題，高市府與中央合作啟動南星計畫土石暫置區，民代反映每日超過五百輛大車進出，在大林蒲造成空汙與交通混亂，要求環保局嚴控車流量，還給大林蒲居民健康的環境。環保局說，已要求工區及區外道路灑水減緩揚塵。

南星計畫區收容去化公共工程及民間土方進場，大車出入頻繁引來大林蒲、鳳鼻頭等地居民抱怨，頻向民代陳情要求嚴格管控車流量，還給居民健康的生活環境。

議員鄭光峰指出，隨著土石去化量能增加，單日出入車輛多達五百輛，雖然南星計畫區只是暫置場，市府也應該適度管控車輛，不能無限制擴張，另要灑水減少揚塵，不然現場工人或鄰近社區都受不了。環保局回應，會不定期派員稽查工區，要求施工單位確實做好灑水、鋪設防塵網（布）等防制措施，若不符合規範，依空汙法處分。

議員吳銘賜也曾目擊捷運工程車將土石運往南星計畫區，因含水量太高，車輛一路濕答答行駛至管制站，另外暫置場內竟出現超過六十公分的巨大混凝土塊，管理鬆散。

吳銘賜強調，入場土方須確實乾燥之後才能送入暫置場，含有巨大混凝土塊的土方應該是送往土資場，市府沒有嚴格管理，造成一堆問題。

工務局長楊欽富說，大石塊或混凝土塊直徑須小於十公分才能送入南星計畫區，會要求土方源頭的清運單位及倒土現場稽查人員加強管控，針對累犯嚴格處理。