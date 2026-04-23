未附議也能過？金門議會總預算審查惹議 敲槌定案引議員反彈

金門縣議會第八屆第7次定期會今日進入縣府115年度總預算二、三讀會，原在分組審查階段決議金酒廈門公司的行銷費用凍結百分之50，沒想到議員李養生突然要求將金酒廈門公司總預算「全數刪除」，議長洪允典隨即敲槌通過，引發多名議員強烈不滿，質疑程序瑕疵與不尊重審查小組意見，議場氣氛一度緊繃。

金門縣政府115年度總預算，今天進入總預算二、三讀會，結果因為兩筆預算的刪除「交鋒」，讓議場相當熱鬧，首先是第一審查一組議員董森堡質疑農試所木作景觀工程預算，建議減縮或刪除；但遭聯席審查主席陳泱瑚當場駁斥，認為此舉未尊重小組審查機制，最終在第三審查小組召委王國代表達反對後，主席逕行敲槌定案，未進入表決程序。

未料更大爭議隨後爆發，原經第二審查委員會通過、僅凍結部分行銷費用的金酒廈門公司預算，在二、三讀會中突遭李養生要求「全數刪除」，並主張將廈門公司現金全數匯回總公司，議長洪允典隨即快速敲槌通過該案，使原審查結論完全翻盤。

此舉引發第二審查小組議員的強烈反彈，議員唐麗輝當場抗議，直言「二組都審查通過了，現在說刪就刪」、「哪有一個人說了刪預算就刪預算」，她說，這樣根本不尊重代議士的權利，那我請問一下，他把預算全刪除，接下來廈門公司怎麼運作。唐麗輝氣憤的說，「那下一次，是否也可以建議把議會的預算全部刪掉」。

「這程序完全不符嘛！」陳泱瑚亦氣憤指出，依議事規則，口頭動議，須有5位議員附議才能成案，質疑此次提案未經附議即通過，程序明顯不符，要求依規定重新檢視。

董森堡則進一步批評，這是整體審議過程缺乏完整程序，他認為，若有議員在聯席審查裡面，對其他的組別有意見，主席其實可以做裁決說「舉手來表決」，建議未來比照立法院引入電子表決機制，透過明確投票結果提升透明度，避免「一槌定案」的爭議再度上演。

對於金酒廈門公司預算遭全數刪除，副縣長李文良表示，縣府尊重議會決議，但坦言此舉將對公司營運造成重大影響。縣府後續將持續與議會溝通，爭取重新審議機會，盼能在接下來議程中尋求共識，降低衝擊。

金門縣議會今進入縣府115年度總預算二、三讀會，在休息時間縣長陳福海與議長洪允典還與多位議員寒暄，互動良好。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會今進入縣府115年度總預算二、三讀會，原在分組審查階段決議金酒廈門公司的行銷費用凍結百分之50，沒想到議員李養生突然要求將金酒廈門公司總預算「全數刪除」，議長洪允典隨即敲槌通過。記者蔡家蓁／攝影