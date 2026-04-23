勞團指高雄勞檢裁罰消極 勞工局反駁：處分率高於全國平均

五一勞動節前夕，高雄市長陳其邁日前於市政會議自詡任期內落實職安管理，2020年至去年間，每年死亡人數由49人降至24人，但高雄獨立總工會不埋單，今號召23團體、200多人前往市府，直言陳其邁第二任期就有79名勞工因職災身亡，數字只挑好的講，盼落實勞檢。

高獨總拿出勞動部統計資料，發現高雄市勞檢裁罰件數長期落後新北、台北、桃園等縣市，以去年來說，高雄市違反勞基法裁罰件數僅613件，相較桃園1226件、新北1745件，財罰件數明顯落差，質疑數字真實性。

除去年外，2023年、2025年裁罰件數也遠低於台北、新北、桃園等縣市；高雄市獨立總工會質疑，高雄勞保投保單位6.8萬家，桃園市5.8萬家，兩市勞保投保人數都一百萬餘人，件數卻不到桃園二分之一，反應市府「執法寬鬆、裁罰消極」。

對此，勞工局則強調，去年受理勞資爭議調解總案件數3924件、調解成立率71%。若勞工或工會認調解過程有任何不當，均可通報勞工局即時查辦。

勞工局說，外界以裁罰「件數」質疑高雄執法力度，但各直轄市事業單位家數、檢查人力均有差異，如台北市約14萬家、新北市約15萬家、桃園市約8萬家，高雄約10萬家，以檢查件數比較將嚴重失真且不公允。

勞工局認為，勞檢裁罰件數應以處分比例才較為真實呈現查察數量，以勞動部2024年來說，高雄勞檢處分率為28%，高於全國平均的21.24%，並沒有消極裁罰狀況。