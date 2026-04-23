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「屏東旅遊購GO節」5月起入住合作旅宿 月月抽百萬豪車

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府推出「屏東旅遊購GO節」活動，5月1日至10月31日入住縣內合作旅宿即可參加抽獎，總獎額超過1400萬元，最大獎為月月抽出百萬豪車共6輛。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府推出「屏東旅遊購GO節」活動，5月1日至10月31日入住縣內合作旅宿即可參加抽獎，總獎額超過1400萬元，最大獎為月月抽出百萬豪車共6輛。記者潘奕言／攝影

屏東住宿抽百萬豪車！屏東縣政府推出「屏東旅遊購GO節」活動，5月1日至10月31日入住縣內合作旅宿即可參加抽獎，總獎額超過1400萬元，最大獎為月月抽出百萬豪車共6輛，歡迎全國旅客到屏東旅遊住宿，體驗屏東南國風情與魅力。

縣府去年配合恆春建城150周年，首度推出恆春半島旅遊購GO節活動，創造逾6億元觀光產值，今年擴大舉辦範圍為全縣，並延長1個月時間，同時增加消費抽獎次數、祭出更豐富的獎品，希望創造更大的觀光產值。

縣府表示，民眾於活動期間內，到屏東縣內參與活動的合法旅宿業者完成住宿，單筆消費金額滿1000元以上，即可獲得1組抽獎序號；滿2000元可獲得2組，依此類推。希望鼓勵旅客延長停留時間，將人潮有效轉化為實質住宿與在地消費。

這次活動祭出總價值逾1400萬元的好禮，並採月月抽獎方式，每月抽出1輛百萬汽車共6輛，另外還有家電、3C產品、黃金等獎項。縣長周春米表示，屏東擁有豐富的自然景觀與人文資源，希望更多旅客不只到屏東玩，更要留下來住，深度體驗屏東的生活魅力與人情溫度。

活動合作店家及資訊可上「屏東旅遊購GO節」官網或屏東旅遊網、屏東GO 好玩、屏東GO 交通臉書、IG 及Threads查詢，或下載屏東GO 好玩、屏東ㄟ公車APP掌握活動訊息。

屏東縣政府推出「屏東旅遊購GO節」活動，5月1日至10月31日入住縣內合作旅宿即可參加抽獎，總獎額超過1400萬元。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府推出「屏東旅遊購GO節」活動，5月1日至10月31日入住縣內合作旅宿即可參加抽獎，總獎額超過1400萬元。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府推出「屏東旅遊購GO節」活動，5月1日至10月31日入住縣內合作旅宿即可參加抽獎，總獎額超過1400萬元，最大獎為月月抽出百萬豪車共6輛。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府推出「屏東旅遊購GO節」活動，5月1日至10月31日入住縣內合作旅宿即可參加抽獎，總獎額超過1400萬元，最大獎為月月抽出百萬豪車共6輛。記者潘奕言／攝影

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