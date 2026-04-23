陳其邁稱上任6年職災死亡數減半 高獨總拿數據踢館：第二任已79死

五一勞動節前夕，高雄市長陳其邁日前於市政會議自詡任期內落實職安管理，2020年至去年間，每年死亡人數由49人降至24人，但高雄獨立總工會不埋單，今前往市府踢館，直言陳其邁第二任期就有79名勞工因職災身亡，數字只挑好的講，盼落實勞檢。

高雄獨立總工會今上午率23個工會團體、動員約200多人聚集高雄市政府前，喊話市府落實勞動檢查。

工作拿出勞動部統計資料，發現高雄市勞檢裁罰件數長期落後新北、台北、桃園等縣市，以去年來說，高雄市違反勞基法裁罰件數僅613件，相較桃園1226件、新北1745件，財罰件數明顯落差，質疑數字真實性。

除去年外，2023年、2025年裁罰件數也遠低於台北、新北、桃園等縣市；高雄市獨立總工會質疑，高雄勞保投保單位6.8萬家，桃園市5.8萬家，兩市勞保投保人數都一百萬餘人，件數卻不到桃園二分之一，反應市府「執法寬鬆、裁罰消極」。

高獨總理事長王慶宏說，如果數據僅一年落差還可以檢討，但2023年至2025年裁罰數字都與桃園、新北等直轄市有差異，可見市府對於勞檢稽查、裁罰態度消極。

陳其邁日前於市政會議自詡任期內落實職安管理，2020年至去年間，每年死亡人數由49人降至24人，下降幅度達51%，但高獨總今抨擊市府在玩「文字遊戲」。

高獨總以勞動部職安署重大職災公開網資料舉例，陳其邁2022年第二任期起至今三餘年，高雄有79名勞工因職災身亡，同期新北市、台北市重大職災僅45件、26起，這樣說法對職災受害者家屬情何以堪？

勞動節前，高獨總3月19日起至4月7日發放問卷給會員填寫，共回收228份，包含陳其邁勞工政策滿意度、勞工局長江健興表現等，都超過8成不滿意，其中以勞資調解中「行政不中立」、「洩密」等問題最讓人憂心。

王慶宏說，高雄是勞工城市，希望市府重視勞工權益，在勞工檢舉勞基法、職安法等案時，保障勞工的身分，落實勞動檢查，且對違法雇主連續裁罰，