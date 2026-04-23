高雄左營飄「四月雪」 木棉花飄揚網憂過敏也喊浪漫

南台灣天氣炎熱，竟然也下起「四月雪」？民眾在社群平台分享一段影像，稱「高雄在下四月雪」，引發網友討論。不少人點出是木棉花，有人認為會造成過敏，也有人覺得「浪漫」。

網友路過高雄市左營區新莊一路和翠華路口，行車記錄器錄下街頭飄起陣陣「白雪」。畫面顯示，當時高雄市區天氣晴朗、陽光普照，但半空中卻飄散著白色絮狀物隨風飛舞宛如降雪，機車騎士與汽車穿梭，讓路人看傻眼。網友貼文稱「高雄在下四月雪」，立刻在網路上掀起話題。

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事實上，這種景象在高雄幾乎年年出現，曾也在國道出現類似情景，影響行車視線，也有駕駛人貼網稱下雪，但後來才被證實是木棉樹在春季特有的「落絮」現象；大量棉絮隨風飛舞，在視覺上宛如「下四月雪」的奇觀。

有民眾反映棉絮會造成過敏，曾要求砍樹，不過也有人認為，木棉花是高雄市的「市花」，是高雄市長許水德、蘇南成2任市長分別在1980年、1985年舉辦市花甄選決定，1986年正式核定木棉花為高雄市花，至今在網議中，仍有人仍覺得「浪漫」，不建議移除。