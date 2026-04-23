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照護床、汙物盆都沒有…高雄公廁無障礙設施 遭怨沒跟上需求

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市公廁無障礙標準停滯8年，已與現代照護需求脫節；尤其近年許多人工肛門患者需使用腸造口，使用公廁需倚賴專門器具，民代要求高雄盡速辦理。記者宋原彰／攝影
高雄市公廁無障礙標準停滯8年，已與現代照護需求脫節；尤其近年許多人工肛門患者需使用腸造口，使用公廁需倚賴專門器具，民代要求高雄盡速辦理。記者宋原彰／攝影

高雄的公園無障礙公廁須依市府所訂勘檢表檢視是否合規，但該表內容逾八年未更新，被質疑與現代照護需求脫節；民代盼市府檢視公廁無障礙設施標準，便利身障者使用；工務局長楊欽富解釋，無障礙設施需會勘合格才發使用執照，檢驗標準會請建管處盡快更新。

網路社群有名低位直腸惡性腫瘤患者分享公廁設施使用心得，她因切除肛門需使用「腸造口」（人工肛門），需貼著造口便袋盛裝排泄物，使用公廁常遇到清潔困擾，曾因設施不足，如廁時讓全身衣物沾染髒汙。

發文寫道，「台灣雖然部分公共場所設有腸造口患者專用洗手間，但以全台患者人口比率而言，專用公廁數量仍偏少」，貼文引起網友熱議。

市議員鄭孟洳發現，工務局雖訂有「公共建築物無障礙設施勘檢表」，但該表已長達八年未更新，表格規定項目還停留在二○一八年時標準，恐與現代照護需求脫節。

舉例來說，若設有「可掀式照護床」，便可供人工造口者、洗腎者、身障者使用寬闊檯面，整理、暫置器具，而「人工肛門汙物盆」則讓有需求者傾倒排泄物，並直接用溫水設備清洗，最後用「洗手器」清洗雙手。

「世界在進步，我們的無障礙標準卻停滯多年」。鄭孟洳說，市府應盡速啟動更新無障礙設施勘檢表，並在使用率高、人潮多、空間足的無障礙公廁內，優先強制導入可掀式照護床、人工肛門汙物盆、洗手器，便利不同的身障族群。

對此，工務局長楊欽富解釋，新建物規畫無障礙設施，都需由建築師公會代表、身心障礙福利團體代表、工務局代表組成的勘檢小組會勘後，確認符合標準才能核發使用執照，針對無障礙設施檢驗標準部分會請建管處盡速更新，提供更全面的照護服務。

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