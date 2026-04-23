求助無門！高雄公園公廁求助鈴淪「裝飾品」、4成沒設置

高雄市八五○座公園中有一二四處公廁，但僅七十五處裝有緊急求助鈴，部分警報器未與警方或單位連線，曾有民眾按求助鈴超過卅分鐘仍未獲救，高雄市議員質疑求助鈴不僅數量不足，更淪為「裝飾品」，要公園處改善；公園處長林燦銘允諾盡速完成裝設及連線。

許姓婦人去年十月到前鎮區某公園如廁，因門鎖老舊受困公廁長達一小時，在內呼救多次才等到路人協助報警脫困，事後地方質疑公廁未安裝緊急求助鈴，導致民眾「求助無門」。

依據「建築物無障礙設施設計規範」，公共無障礙及親子廁所應設置緊急求救裝置，連線至管理或防災系統。但市議員鄭孟洳發現，高雄市公園八五○座，其中一二四處設有公廁，但僅七十五處公廁設有求助鈴，四成公廁欠缺緊急救援服務，且即便有警報器、求助鈴，因未實際連線至警政系統，淪為裝飾。

鄭孟洳說，她日前在中央公園公廁親身經歷求救鈴突然響動，雖然公廁內無突發狀況，「但鈴聲持續響了卅分鐘，未見任何人員前來查看」，如果真的發生緊急情況，後果恐難以想像，可見求助鈴已淪為裝飾品。

市議員鄭安秝還發現，鳳山區青年公園公廁內緊急呼救鈴全數故障，按不響，求助鈴燈管也異常閃爍不止，該公園位於學區、婦幼館附近，許多青年、婦女幼童很常經過，「如果發現偷窺者或色狼，結果按鈴沒反應恐落入危險中」。

鄭孟洳舉例，桃園五年前在全市公園公廁建置緊急求助鈴，並確保求助鈴和管理單位「強制連線」，要求市府公廁設置的求助鈴應更加貼近實際需求。

林燦銘回應，目前高雄市許多重點公園都有配置保全人員，若巡邏時發現求助鈴響，就會立即給予救援協助，至於未設求助鈴的公廁，會盡速檢討安裝，並和相關單位協調，確實將求助鈴連線至警政、管理單位。