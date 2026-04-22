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澎湖縣長陳光復昏迷3個月 支持者街頭掛看板拱妻「代夫出征」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖縣長陳光復（左）仍在醫院治療中，有支持者掛看板呼籲陳妻吳淑瑾（右）代夫出征。圖／取自陳光復臉書
澎湖縣長陳光復（左）仍在醫院治療中，有支持者掛看板呼籲陳妻吳淑瑾（右）代夫出征。圖／取自陳光復臉書

澎湖縣長陳光復民進黨提名爭取連任，卻於今年大年初一跌倒昏迷，至今仍未出加護病房。陳受傷打亂黨內選舉布局，近期有陳光復支持者在澎湖街頭掛起看板，看板寫「守住澎湖、守護光復，我們支持吳淑瑾」並署名陳光復，引起地方熱議。

陳光復具連任優勢，住院期間多由家屬透過陳的官方臉書發文分享動態，最近一則貼文寫有陳光復愛吃控肉飯，家人特別準備控肉帶進加護病房，讓陳可以吸吮控肉湯汁。

不過，因年底選舉將近，陳光復復原狀況未知，地方民進黨支持者憂心失去執政權，一度傳出應改由馬公市長黃健忠掛帥出征，但引起另一派支持者反彈，澎湖開台天后宮主委蔡光明隨即以個人名義發起連署，支持陳光復妻子吳淑瑾「代夫出征」，獲千人響應。

日前吳淑瑾在澎湖酒廠舉辦「感恩茶會」，澎湖縣政府一級主管、各級民意代表及支持者等都出席，但對於參選未表態，吳當時受訪表示，「堅信陳光復是縣長唯一人選」。

不過近日馬公市區光復路、新生路、民權路、民生路等6岔路口，突然豎立大型看板，看板寫有「守住澎湖、守護光復，我們支持吳淑瑾」，看板下方署名陳光復、吳淑瑾支持者。地方人士解讀，因陳光復復原狀況未知，看板等於在逼吳淑瑾表態。

澎湖縣長陳光復仍在醫院治療中，有支持者掛看板呼籲陳妻吳淑瑾代夫出征。照片取自臉書粉絲團「老高漫談臉書專頁」
澎湖縣長陳光復仍在醫院治療中，有支持者掛看板呼籲陳妻吳淑瑾代夫出征。照片取自臉書粉絲團「老高漫談臉書專頁」

民進黨 澎湖 陳光復

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