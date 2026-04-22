高雄梅山吊橋復建開工 可通行2.5噸貨車及救護車

澎湖全縣人口約10萬人，地方稅收每年僅約6億元，與本島各縣市相比財政規模並不寬裕。然而，在縣長陳光復帶領下，縣府團隊三年內不僅將原有17億元債務全數清償，更把有限的地方稅收入投入社福與公共服務，逐步打造從出生到老年的「全齡關懷」政策體系。

2026-04-22 01:09