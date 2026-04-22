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高雄梅山吊橋復建開工 可通行2.5噸貨車及救護車
高雄桃源區梅山吊橋民國114年7月受風災影響橋梁結構安全，原民會補助新台幣4380萬元辦理復建工程，完工後能乘載2.5噸貨車及救護車，盼改善梅山部落交通與農產運輸。
高雄市政府原住民事務委員會表示，梅山吊橋歷經30年風霜，支撐橋體的主索出現明顯鏽蝕等狀況，復建工期預計耗時8個月，橋面將從原本1.7公尺拓寬至2.1公尺，能乘載2.5噸貨車及救護車，加強農作物運輸能量，並強化抗風結構系統，同時增添原民圖騰彩繪，成為兼具防災、運輸與觀光功能的現代化部落地標。
原住民族委員會發布新聞稿說明，「梅山吊橋災後復原重建工程」今天舉行開工典禮，副主委谷縱．喀勒芳安 Qucung Qalavangan等人出席，盼透過橋梁改建與設施改善，提升道路交通安全，讓族人能安心通勤、通學與就醫。
谷縱表示，梅山吊橋是梅山部落族人往返工作地與生活區的交通要道，114年7月受颱風丹娜絲影響，吊橋構件出現疲勞損壞等情形，影響橋梁結構安全。
谷縱說，為確保部落居民日常通行與生活安全，原民會114年11月補助4380萬元辦理復建工程，並於今年3月完成決標，期許工程如期如質完工，提供部落族人安全交通環境，有助於梅山部落運銷梅子、紅肉李等農特產品，促進部落產業發展。
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