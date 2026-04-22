澎湖海洋保育及漁業巡護 跨機關合作宣示守護決心

為強化澎湖海域海洋保育與海洋資源，「澎湖海洋保育及漁業巡護」今天以啟動並行動宣示，將以跨機關合作的展開海上巡護，以展現守護海洋資源的決心。

澎湖海洋保育及漁業巡護活動今天在澎湖喜來登酒店舉行，海洋保育署長陸曉筠、行政院南部聯合服務中心副執行長顏子傑、澎湖農漁局長陳高樑、澎湖區漁會理事長呂鴻生、澎湖區漁會總幹事顏德福與海岸巡等共同以宣示守護海洋資源的決心。

陸曉筠表示，澎湖地區涵蓋海鳥、海龜、漁業資源、自然地景及國家公園等多類型保護區，海洋保育工作須結合地方政府、執法單位及在地團體共同參與，落實海上第一線的守護行動，透過整合相關單位力量，建立跨機關合作與分工機制，共同規劃巡護任務，有助於提升整體海域治理效能。

顏德福表示，澎湖海洋保育及漁業巡護，未來透過區漁會作為平台，與相關政府機關協力合作，落實保護區與禁漁區之日常管理，並促進漁民在參與過程中理解海洋資源保育對產業永續的重要性，從源頭減少違規行為，共同維護海洋資源。

海保署指出，適逢4月22日「世界地球日」，未來將持續深化跨機關合作與在地參與機制，逐步建立具韌性之海域治理模式，攜手各界共同守護澎湖珍貴的海洋資源，以實際行動回應全球環境保護與永續發展目標。