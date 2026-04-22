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澎湖低收入戶有保障 南山人壽推首次罹癌健康險

中央社／ 澎湖縣22日電

澎湖縣政府與南山人壽合作，今天推出全國首創的「團體微型首次罹患癌症健康保險」，由縣府主動協助低收入戶納保，首次罹癌者可獲得新台幣5萬元保險金，讓經濟弱勢族群減輕負擔。

澎湖縣副縣長林皆興與南山人壽副總經理賴昱誠今天在澎湖縣政府，共同發表全國首創的「團體微型首次罹患癌症健康保險」，自今年5月起生效，林皆興致贈感謝狀給賴昱誠與南山人壽慈善基金會董事黃勝勇。

林皆興表示，南山人壽自民國106年起長期照顧弱勢民眾，先後推出意外傷害險、火災不便險等，這次再推出「團體微型首次罹患癌症健康保險」，讓經濟弱勢族群的保障再升級，他代表澎湖縣政府表達感謝。

賴昱誠表示，南山人壽長期與國內200多家醫療院所合作，其中包含澎湖3家醫院。服務過程中發現，有部分經濟弱勢民眾積欠健保費和醫療費用，若不幸再罹患重症，經濟來源中斷後，對心理與身體健康是一大衝擊。因此先後針對弱勢民眾推出意外傷害等保險，這次再推出首次罹癌健康險，盼減輕弱勢家庭負擔。

澎湖縣政府社會處表示，「團體微型首次罹患癌症健康保險」保費全額由南山人壽慈善基金會負擔，澎湖列冊低收入戶目前約有900多戶，保險對象以15至75歲民眾為主，初估約有600多人，列冊低收入戶首次發現罹癌者，可獲得5萬元保險金。

澎湖 癌症 南山人壽

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