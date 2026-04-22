金門厚禮開戰！拚伴手禮國際化 入選就有機會進軍海外

金門縣政府推動在地產業升級再出招，宣布「金門厚禮」徵選活動即日起開跑，報名至4月30日截止，廣邀在地業者參與，盼透過制度化評選與後續品牌輔導，打造具文化內涵與市場競爭力的伴手禮，進一步提升金門縣特色商品的整體形象與外銷潛力，搶攻國內外市場商機。

縣府產業發展處表示，活動以強化地方產業為核心，透過評選機制發掘代表性商品，並導入品牌與行銷資源，協助業者在產品設計、質感與市場定位上全面升級。官方也希望藉此鼓勵業者持續創新，讓兼具在地文化與商業價值的商品脫穎而出，帶動整體產業鏈成長。

此次徵選分為「特色食品」與「創意商品」兩大類，並依市場導向細分為「地產地銷」、「地產內銷」及「地產外銷」三組。評選將邀集產官學界專家組成評審團，針對品牌故事、包裝設計、產品說明、創新性及市場潛力等面向進行綜合評比，選出具代表性的金門優質商品。

入選產品除可獲頒「金門厚禮」品牌標章與獎項外，亦可取得多元行銷資源，包括官方網站與社群曝光、納入品牌專冊、參與國內外展售活動及通路媒合，並有機會拓展海外市場，提升品牌能見度。

產發處指出，此次採線上報名，歡迎符合資格的業者踴躍參與，共同推動金門特色產業邁向品牌化與國際化，報名請至計畫網站「金門美食讚」（https://www.kinmengourmet.com.tw/）下載金門厚禮徵選辦法，填妥報名資料後，請將報名資料電子檔上傳至「金門美食讚」送件申請專區，如有任何疑問可於週一至週五上班時間撥打服務專線：財團法人中衛發展中心0922-167293陳先生或縣府產業發展處:(082)318823#66375陳先生。縣府強調，期盼透過系統化輔導，逐步建立金門伴手禮品牌識別，讓在地產業走向品牌化與國際化。