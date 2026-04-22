高雄「黃埔客站」啟用 轉型客家文化治理模式

高雄鳳山區客家文創中心「黃埔客站」今天正式啟用；高雄市政府客家事務委員會主委楊瑞霞表示，「黃埔客站」代表文化治理模式轉型，盼打造具擴散效應的都會客家文化平台。

高雄市政府客家事務委員會說明，上午在黃埔新村舉辦「來，就係客－黃埔客站開幕茶會」，活動以八音迎賓揭開序幕，現場安排藍染等互動體驗，並邀昔日住戶「康姐」到場，共同見證空間轉型，增添歷史情感連結。

依高雄客委會新聞稿，主委楊瑞霞表示，「黃埔客站」不僅活化歷史空間，也代表文化治理模式轉型，透過民間營運機制與多元體驗設計，讓客家文化融入日常生活並串聯在地資源，打造具擴散效應的都會客家文化平台。

建築師施舜文提到，此棟建築像時光機，歷經不同時期轉換，從日治軍官宿舍，到戰後軍民生活空間，直至今日轉型為「黃埔客站」，呈現多重歷史層次。

施舜文表示，設計上刻意保留修繕痕跡與生活紋理，讓民眾在空間中感受過往生活氛圍，「黃埔客站」未來不僅是一處建築場域，也將延伸串聯聚落公共客廳與文化教室，成為民眾與客家文化相遇的節點。

高雄客委會補充，「黃埔客站」將由高雄市客家文化事務基金會營運，規劃推動客家語言、文學、技藝、美食及文創課程，並作為整合文化資源與促進族群交流的平台，逐步建立高雄都會客家文化新型態據點。