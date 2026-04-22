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金門民初監所碑記不再塵封 百年文物重現總兵署

中央社／ 金門22日電

記載金門民初新建監所歷程、已有逾百年歷史的「金門縣新建監所碑記」，近日重新立於總兵署圍牆一側；文化局表示，規劃調查金門監所變遷，及總兵署一帶地區建設發展歷史。

民國初年製作的「金門縣新建監所碑記」、「金門縣建築監所捐款題名」2塊石碑，過去長年收置庫房中，近日金門縣文化局與在地匠師合作，將石碑立在清金門鎮總兵署圍牆一側。

金門縣文化局長陳榮昌今天接受中央社記者採訪表示，「金門縣新建監所碑記」記載金門在民初時期行政層級升格為縣後，新建監所及地方仕紳捐款設立的歷程。石碑過去被存放在總兵署庫房，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，整理庫房用作辦公空間時才被發現。

陳榮昌說，當時石碑被運至金門歷史民俗博物館保存，近日因博物館空間有其他用途，整理文物時又將石碑運回總兵署，並透過鋼構支撐，將石碑重新立起。

陳榮昌說，從碑記可以看到金門過往歷史及總兵署周遭環境演變，將規劃請文史工作者研究考證金門監所變遷，以及總兵署一帶地區建設發展的歷史，並可搭配夜遊金門後浦小鎮導覽，讓整個導覽行程更有故事性。

曾擔任記者的陳榮昌也分享，過去採訪金門白色恐怖受難者時，有受訪者提到曾被帶到總兵署附近問審，「那個地點是否就是在過去的金門監所？如有更多研究，或許能找到一些關聯」。

關於此次石碑以鋼構支撐立起，陳榮昌表示，過去較常見以泥作等方式塑起底座立碑，但後續如有遷移需求，移除底座可能會毀損石碑碑體，因此選擇方便拆卸移動的鋼構施作。

文物 中央社 文化局

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