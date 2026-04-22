打卡聖地淪塗鴉牆金門湖下海堤遭惡搞 警方調查還發現可疑毒袋

金門湖下海堤近年因視野開闊、可遠眺大橋與海景，在社群平台迅速走紅，成為旅客拍照打卡熱點，不過，近日有民眾發現，靠近金門大橋路段的堤面被噴上不雅文字，內容粗鄙不堪，破壞整體景觀；金寧鄉代表李俊龍今天上午到場關心，並表示將請鄉公所儘速處理，恢復原貌。

金寧鄉民代表李俊龍指出，湖下海堤目前是金門的著名觀光景點，不少人會來此拍照打卡，甚至也是不少網紅推薦必遊的景點，但有民眾反映在大橋的附近水泥路面遭人噴漆，且文字不雅，李俊龍呼籲民眾要有公德心，不要隨意塗鴉，以免影響金門整體形象，他也表示，將會請鄉公所將不雅字移除，還給大家一個乾淨的視野。

金門縣警察局金寧分駐所所長辛西漢表示，他們接獲金寧鄉公所通報湖下海堤周遭遭噴漆，警方隨即到場調查，但意外在橋下的草叢發現疑似毒品的殘渣袋共4包，後續將帶回刑大進行化驗釐清。

周遭居民也反映，該處夜間經常會有年輕族群聚集，偶而出現飆車、燃放鞭炮等情形，民眾都敢怒不敢言。對此，警方不排除加強夜間巡邏，防止類似行為再度發生。

一名附近住戶表示，這裡原本是很漂亮的地方，很多人來看海、拍照，但現在牆上被亂噴字，看起來真的很不舒服，也擔心會越來越亂。

金門湖下海堤靠近金門大橋路段的堤面被噴上不雅文字，有「金門幹哥」等字樣，內容粗鄙不堪。記者蔡家蓁／攝影

金門湖下海堤近年因視野開闊、可遠眺大橋與海景，在社群平台迅速走紅，成為旅客拍照打卡熱點。記者蔡家蓁／攝影

金門湖下海堤近年因視野開闊、可遠眺大橋與海景，在社群平台迅速走紅，成為旅客拍照打卡熱點，不過，近日有民眾發現，靠近金門大橋路段的堤面被噴上不雅文字，內容粗鄙不堪，破壞整體景觀。記者蔡家蓁／攝影

金門湖下海堤近年因視野開闊、可遠眺大橋與海景，在社群平台迅速走紅，成為旅客拍照打卡熱點。記者蔡家蓁／攝影