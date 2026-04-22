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屏東原鄉咖啡飄香 縣府辦評鑑會邀買家、民眾品嘗

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東原鄉有全台數一數二的咖啡種植地，咖啡農運用地理優勢，種植出獨特風味的咖啡豆。圖／縣府提供
屏東原鄉有全台數一數二的咖啡種植地，咖啡農運用地理優勢，種植出獨特風味的咖啡豆。圖／縣府提供

屏東原鄉有全台數一數二的咖啡種植地，咖啡農運用地理優勢，種植出獨特風味的咖啡豆。縣府多年舉辦屏東精品咖啡豆評鑑暨媒合會，扶植咖啡產業，今年評鑑會將選出特等獎、頭等獎、優等獎，並將於屏東原百貨舉辦媒合會，讓買家與咖啡農直接交流。

屏東原鄉有得天獨厚的氣候條件與土壤，因此能種出獨特風味的咖啡豆，不僅在屏東評鑑表現亮眼，更在全國競賽中脫穎而出。其中已在屏東咖啡評鑑五連霸的瑪家鄉望香咖啡，除了選擇優良品種、使用自然農法、提升後製處理法，更在恆春半島設置曬場，利用落山風的自然乾燥為咖啡增添風味。

望香咖啡負責人卓永昌表示，整顆果實曝曬稱為日曬法，因山上的產區雲霧多、溼度重，多需要使用乾燥機，不過若溫度過高或速度過快，風味容易喪失，因此選擇落山風，有如天然烘乾機讓果實不易發霉，更乾淨且風味更濃郁。

泰武鄉締武咖啡農場負責人許鎧琳，種咖啡第一年就遇上嚴峻旱象，種苗幾乎全軍覆沒。但他不氣餒，在尋求公部門等資源協助後精進田間管理，第二年就獲得屏東咖啡評鑑的肯定。

他認為，提升咖啡品質外，更要「呈現出自我價值」。相較國外產區，文化是很好的切入點，園區有日治時期留下的少數鐵比卡品種，與日本友人介紹時就有故事的連結，也做產區導覽，拉近消費者與產地的距離。

縣府原住民處表示，為讓更多人認識屏東的咖啡莊園，已多次與優質咖啡小農與合作社赴外縣市推廣，多年舉辦的屏東精品咖啡豆評鑑暨媒合會，今年將於4月29日舉辦，經專業評審群連續三天的評選作業，5月2日在屏東原百貨舉辦媒合會，除了提供買家與咖啡農直接交流，也歡迎民眾參加品嘗屏東咖啡。

屏東縣政府多年舉辦屏東精品咖啡豆評鑑暨媒合會，扶植咖啡產業，今年評鑑會後將於屏東原百貨舉辦媒合會，讓買家與咖啡農直接交流。圖／縣府提供
屏東縣政府多年舉辦屏東精品咖啡豆評鑑暨媒合會，扶植咖啡產業，今年評鑑會後將於屏東原百貨舉辦媒合會，讓買家與咖啡農直接交流。圖／縣府提供

屏東原鄉有全台數一數二的咖啡種植地，咖啡農運用地理優勢，種植出獨特風味的咖啡豆。圖／縣府提供
屏東原鄉有全台數一數二的咖啡種植地，咖啡農運用地理優勢，種植出獨特風味的咖啡豆。圖／縣府提供

咖啡 屏東 咖啡豆

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