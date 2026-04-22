資源匱乏締造4連霸 桃源國中全中運柔道奪金

高雄市桃源國中參加115年全國中等學校運動會表現亮眼，柔道隊選手高寀菲勇奪國女組第4量級金牌，締造4連霸佳績。此外，舉重項目也獲銀牌；團隊共奪得1金2銀2銅，表現亮眼。

桃源國中今天發布新聞稿表示，體育班參與本屆全中運，在競技舞台為校爭光。柔道項目由高寀菲奪國女組第4量級金牌，顏澎馨獲國女組第7量級銀牌，高聖妮拿下國女組第3量級銅牌，顏誠鎬奪國男組第7量級銅牌；舉重隊方面，謝翊君在國女組58公斤級摘下銀牌。

校方指出，自112年至115年間，桃源國中在柔道國女組第4量級由高儀歆、林沛欣、顏琳與高寀菲接力奪冠，完成難得的4連霸，顯示學校在柔道人才培育的長期成果。

高寀菲賽後表示，能奪金並完成4連霸，仰賴平時與學長姐及同儕共同訓練、相互激勵，也感謝校長與教練長期支持與指導。

校長陳世明表示，4連霸背後是選手長期投入與努力的累積，桃源國中在資源相對有限的環境下，仍培養出具競爭力的選手，展現堅韌意志與團隊精神。

陳世明指出，學校長期面臨運動資源不足與訓練空間受限等挑戰，尤其颱風凱米曾造成柔道場受損，但師生持續調整訓練方式，在困境中尋求突破，凝聚更強的向心力。

校方表示，選手以努力彌補資源差距，在競技場上持續精進，也感謝外界支持，讓柔道與舉重隊得以穩定訓練，提升整體表現。

高雄市教育局長吳立森也到場為選手加油，肯定桃源國中在艱困條件下仍能培育優秀選手，展現基層體育深耕成果。

115年全國中等學校運動會於18日至23日在嘉義縣舉行。