高雄推動智慧農業補助4項目 4月30日前受理申請

為協助農產業智慧化，高雄市農業局辦理「農產業智慧農業補助計畫」，補助項目包含智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產機具及智慧服務等，受理日期至4月30日。

農業局昨天邀集14間廠商舉行媒合會，展示荔枝驅蟲燈、智慧環控、智慧服務相關產品，並與農民進行痛點需求媒合，有近百名農民和廠商參與，媒合率8成。

農業局今天新聞稿表示，媒合會結果顯示，約7成農民對於自走或遙控式噴藥車、遙控車，以及環境智慧感測及控制部分有興趣，另有2成農民對於智慧化選別機及環控系統有需求。

農民胡進成在媒合會上分享表示，棗園噴藥傳統揹負式拉管進行，施作2.6分地需耗時2小時，不僅體力負荷大，更面臨農藥暴露風險，導入履帶式噴藥車後，作業時間大減7成，僅需37分鐘即可完工。

農業局表示，為協助農民導入智慧農業，持續辦理「農產業智慧農業補助計畫」，補助項目包含智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產機具及智慧服務等。受理日期至4月30日，可到所屬農會或合作社申請。

農業局長姚志旺表示，高雄市5年推動133個智慧農場，超過1300公頃，透過媒合會讓廠商及農民面對面討論，期望今年高雄智慧農業案場能累積超過170場、1400公頃。未來也會持續輔導農民解決痛點、媒合民間廠商。