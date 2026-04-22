響應世界閱讀日 壽山動物園為黑猩猩特製藏食紙書

響應4月23日「世界閱讀日」，壽山動物園發揮創意，攜手園區志工為黑猩猩打造「藏食瓦楞紙書」，讓黑猩猩動腦又動手，才能享用書中驚喜，同時訓練觀察力和手指靈活度。

延續去年「世界閱讀日（World Book and CopyrightDay）」的「喫冊」趣味體驗，今年壽山動物園再度發揮創意，攜手園區志工為黑猩猩打造「藏食瓦楞紙書」。

觀光局長高閔琳表示，特製的「藏食瓦楞紙書」以回收紙箱製成，書頁之間巧妙藏入黑猩猩們喜愛的葵瓜子，讓牠們必須動腦又動手，才能享用書中驚喜，同時也訓練黑猩猩的觀察力和手指靈活度。

面對「藏食瓦楞紙書」，黑猩猩「曼華」一口氣拿起多本特製瓦楞紙書，走上棲架並翻開紙書，細細品嚐藏在書中的葵瓜子。黑猩猩「莉忠」則好奇湊近與「曼華」共讀，隨後也拿起報紙造型書本探索起來。

園方並透露，黑猩猩「美珍」、「曼華」及「莉忠」也一度不約而同在特製瓦楞報紙中，翻找藏在工作職缺欄裡的葵瓜子，形成彷彿像在找工作的有趣模樣。

園方今天透過新聞稿說明，4月23日「世界閱讀日」為聯合國教科文組織設立，旨在紀念莎士比亞（William Shakespeare）等文學巨擘，緬懷並頌揚其卓越貢獻。