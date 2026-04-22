高雄毒春捲案凸顯制度漏洞！市府擬推動攤商強制納保

高雄市去年發行公債130億元，7年來以累積1608億元，發行公債目的為支應建設經費和因應到期債務辦理「舉新還舊」；但議員披露，高雄市發行公債後全數用於償還市府債務，不斷「以債養債」，將債務往後推，毫無用於建設，民眾不知道債務總額、公債餘額、銀行借款餘額等，建議應評估發行公共建設如社宅、運動中心用途的公債，吸引大眾購買支持。

2026-04-21 13:50