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高雄毒春捲案凸顯制度漏洞！市府擬推動攤商強制納保
高雄正義市場日前春捲集體食物中毒造成一七三人就醫，但涉案攤商未投保產品責任險，受害者恐面臨求償無門，市議員郭建盟昨質詢要求市府推動公有市場攤商強制投保責任險，並設置合理緩衝期，市府允諾協助攤商投保產品責任險。
高雄正義市場春捲攤食材感染沙門氏菌D群，該攤商未投保產品責任險，事故後缺乏快速理賠機制，導致受害者權益受損，未來受害消費者若要求償，得循民事機制爭取權益。
郭建盟直言，中央僅要求具商業、公司、工廠登記的廠商投保，高接觸、高混料的小吃攤落在漏洞，相較台北、台中已有明確保險機制，經發局目前卻僅針對高雄公有、民有市場「宣導投保」，「沒有保險，不只是消費者拿不到賠償，攤商可能一夕之間被擊垮，讓兩邊承擔風險」。
郭建盟要求經發局研議公有市場強制納保，在飲食類攤商進駐市場時，將投保列為必要條件，且未投保不得續約，並給六個月至一年緩衝期；此外，市府應統一與產險業者研議「公版保單」，納入食品中毒附加條款，讓低保費、低門檻、可團體投保成為現實，民有市場部分則加強飲食攤商名冊化。
經發局長廖泰翔回應，食安法僅針對廠商規模要求投保，而非產品風險，導致多數小型攤商未納保，但保險確實能同時保障消費者和廠商，經發局會與衛生局討論調查全市高風險攤商，加強溝通後才逐步強制納保，本周四與產險業者開會，將投保條件簡易化，讓納保條件、金額更符合攤商需求。
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