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看見幸福台灣／澎湖縣長陳光復 開源節流效益顯現

經濟日報／ 記者張議晨／澎湖報導
澎湖縣長陳光復。澎湖縣政府／提供
澎湖縣長陳光復。澎湖縣政府／提供

澎湖全縣人口約10萬人，地方稅收每年僅約6億元，與本島各縣市相比財政規模並不寬裕。然而，在縣長陳光復帶領下，縣府團隊三年內不僅將原有17億元債務全數清償，更把有限的地方稅收入投入社福與公共服務，逐步打造從出生到老年的「全齡關懷」政策體系。

副縣長林皆興表示，縣長陳光復最重視、也最引以為傲的，並非興建多少大型建設，而是財政穩健與紀律。縣府團隊長期秉持「開源節流」原則，審慎編列年度預算，讓每筆公共資源都能發揮最大效益。

在財政逐步健全的基礎上，縣府也將地方稅收入優先投入社會福利，讓「全齡關懷」不只是政策口號。

以人口政策為例，澎湖推出「4688」生育補助方案：第一胎4萬元、第二胎6萬元、第三胎以上8萬元，同時首創凍卵補助與每月3,000元的「家庭安全提升補助」，希望降低年輕家庭在生育與養育壓力。

在幼兒照顧方面，目前全縣已設立七處公共托嬰中心，提供家長更多托育選擇。孩子成長後，高中職學生每學期可獲5,000元學習津貼，大學生每學年度也有1萬元助學金與交通、圖書券補助，讓青年能安心求學。

「全齡關懷」的另一端是對長者照顧。澎湖每年發放1萬5,000元敬老金，並提供假牙補助；全縣目前設有57處社區關懷據點與11處銀髮健身俱樂部，透過健康促進與社區陪伴，讓長者能夠「健康老化、在地安老」。

醫療資源則是離島居民最關切議題。林皆興指出，過去澎湖鄉親最擔心的是生病時必須搭飛機到本島就醫。為改善這項困境，縣府積極引進AI智慧醫療系統，透過遠距會診提升急重症判斷效率。以急性心肌梗塞為例，去年即成功搶救15名患者生命，為離島醫療爭取寶貴時間。

醫療基礎建設也持續提升。三軍總醫院澎湖分院放射腫瘤中心預計於明年6月完工啟用；馬公市第三衛生所獲中央補助6,700萬元，預計今年8月完工；第二衛生所第二醫療大樓也獲1億元補助。此外，縣府更率先推出五項縣定公費疫苗，從預防到治療，逐步補強澎湖醫療體系。

澎湖 生育 陳光復

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