看見幸福台灣／澎湖…全齡關懷 世代共好

澎湖縣具備豐沛的觀光資源，是世界最美麗海灣之一，每年吸引超過120萬名觀光客到訪，極具觀光軟實力。縣長陳光復帶領的縣府團隊，施政聚焦醫療照護、長照育兒、教育文化、觀光產業、交通建設與環境永續，打造「全齡關懷、世代共好」的幸福澎湖。

澎湖縣在經濟日報「2025年幸福指數大調查」中排名全台第16，較前一年進步一名，其中在環境、居住指標表現優異，社會聯繫滿意度佳。

經濟日報縣市幸福指數大調查由兩部分組成，「客觀幸福力」指標資料來源為政府統計，「主觀幸福感」指標則由大規模民調結果所得。

澎湖縣民意調查結果為全台第七，其中社會聯繫滿意度佳，為全台第二；政府統計數據，則以居住指標、平均每人居住面積表現最佳，居全台亞軍。

醫療與健康照護為澎湖縣施政重中之重，縣府指出，縣府推出五項澎湖限定公費疫苗，照顧從幼兒到長者的健康需求，並持續補助長者假牙、擴增銀髮健身俱樂部據點，提升長者生活品質。

在縣民照顧方面，縣府提高生育補助，並推動凍卵補助、產後健康服務，每月提供3,000元的「家庭安全提升補助」。托育系統也同步升級，包含公共托嬰中心增設、定點臨托與2歲專班推動。

觀光發展上，縣府強調，澎湖以觀光立縣，是世界最美麗海灣之一，以「2025澎湖國際海上花火節」為例，結合《花生漫畫》75周年及離島特色活動，成功吸引超過23萬人次參與，透過無人機展演、市集與整合行銷，提升澎湖國際能見度。

冬季則推出冬遊消費券、大行軍挑戰、跳島慢旅行、文化活動及各項球類賽事，帶動淡季觀光動能。

此外，縣府推動海草培育、海藻養殖，深化藍碳治理，擴大廢棄蚵殼清運再利用，並規劃生物性碳酸鈣循環中心。啟動環保高效綠能循環經濟園區民間自提促參前置作業，加強掩埋場消防監測及分選去化，提升汙水監測與除磷設備、推動汙泥製成生物炭，評估土壤改良與固碳效益，落實循環經濟與淨零永續。

展望未來，縣府強調，將持續深化醫療升級、育兒支持、產業發展、交通建設與永續治理，打造適居、宜業、樂遊的永續島嶼。