快訊

庫克交棒特納斯 9月接掌蘋果CEO 要拚重燃創新火花 扭轉AI頹勢

新聞幕後／賴總統出訪受阻 大陸祭「經濟脅迫」 非洲3國難擋

聽新聞
0:00 / 0:00

看見幸福台灣／澎湖…全齡關懷 世代共好

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
澎湖縣在經濟日報「2025年幸福指數大調查」中排名全台第16，較前一年進步一名，其中在環境、居住指標表現優異，社會聯繫滿意度佳。澎湖縣政府／提供
澎湖縣在經濟日報「2025年幸福指數大調查」中排名全台第16，較前一年進步一名，其中在環境、居住指標表現優異，社會聯繫滿意度佳。澎湖縣政府／提供

澎湖縣具備豐沛的觀光資源，是世界最美麗海灣之一，每年吸引超過120萬名觀光客到訪，極具觀光軟實力。縣長陳光復帶領的縣府團隊，施政聚焦醫療照護、長照育兒、教育文化、觀光產業、交通建設與環境永續，打造「全齡關懷、世代共好」的幸福澎湖。

澎湖縣在經濟日報「2025年幸福指數大調查」中排名全台第16，較前一年進步一名，其中在環境、居住指標表現優異，社會聯繫滿意度佳。

經濟日報縣市幸福指數大調查由兩部分組成，「客觀幸福力」指標資料來源為政府統計，「主觀幸福感」指標則由大規模民調結果所得。

澎湖縣民意調查結果為全台第七，其中社會聯繫滿意度佳，為全台第二；政府統計數據，則以居住指標、平均每人居住面積表現最佳，居全台亞軍。

醫療與健康照護為澎湖縣施政重中之重，縣府指出，縣府推出五項澎湖限定公費疫苗，照顧從幼兒到長者的健康需求，並持續補助長者假牙、擴增銀髮健身俱樂部據點，提升長者生活品質。

在縣民照顧方面，縣府提高生育補助，並推動凍卵補助、產後健康服務，每月提供3,000元的「家庭安全提升補助」。托育系統也同步升級，包含公共托嬰中心增設、定點臨托與2歲專班推動。

觀光發展上，縣府強調，澎湖以觀光立縣，是世界最美麗海灣之一，以「2025澎湖國際海上花火節」為例，結合《花生漫畫》75周年及離島特色活動，成功吸引超過23萬人次參與，透過無人機展演、市集與整合行銷，提升澎湖國際能見度。

冬季則推出冬遊消費券、大行軍挑戰、跳島慢旅行、文化活動及各項球類賽事，帶動淡季觀光動能。

此外，縣府推動海草培育、海藻養殖，深化藍碳治理，擴大廢棄蚵殼清運再利用，並規劃生物性碳酸鈣循環中心。啟動環保高效綠能循環經濟園區民間自提促參前置作業，加強掩埋場消防監測及分選去化，提升汙水監測與除磷設備、推動汙泥製成生物炭，評估土壤改良與固碳效益，落實循環經濟與淨零永續。

展望未來，縣府強調，將持續深化醫療升級、育兒支持、產業發展、交通建設與永續治理，打造適居、宜業、樂遊的永續島嶼。

澎湖 陳光復 澎湖縣

延伸閱讀

澎湖護理人力不足 縣府與護專策略聯盟補短缺

台電女子羽球隊抵澎湖 傳授學子豐富實戰技巧

百年師培到永續治理 台南大學獲天下大學公民獎肯定

水湳舊機場轉型再造：透過區段徵收，啟動臺中「永續共榮」經貿新都心

相關新聞

看見幸福台灣／澎湖…全齡關懷 世代共好

澎湖縣具備豐沛的觀光資源，是世界最美麗海灣之一，每年吸引超過120萬名觀光客到訪，極具觀光軟實力。縣長陳光復帶領的縣府團隊，施政聚焦醫療照護、長照育兒、教育文化、觀光產業、交通建設與環境永續，打造「全齡關懷、世代共好」的幸福澎湖。

看見幸福台灣／澎湖縣長陳光復 開源節流效益顯現

澎湖全縣人口約10萬人，地方稅收每年僅約6億元，與本島各縣市相比財政規模並不寬裕。然而，在縣長陳光復帶領下，縣府團隊三年內不僅將原有17億元債務全數清償，更把有限的地方稅收入投入社福與公共服務，逐步打造從出生到老年的「全齡關懷」政策體系。

高雄毒春捲案凸顯制度漏洞！市府擬推動攤商強制納保

高雄正義市場日前春捲集體食物中毒造成一七三人就醫，但涉案攤商未投保產品責任險，受害者恐面臨求償無門，市議員郭建盟昨質詢要求市府推動公有市場攤商強制投保責任險，並設置合理緩衝期，市府允諾協助攤商投保產品責任險。

半天清出500公斤垃圾 塔山電廠號召200人守護金門海岸

台電塔山發電廠今天上午在金城鎮的將軍泉及周邊海灘舉辦「115年上半年淨灘活動」，動員公部門與在地社區約200人參與，半天清出逾500公斤海岸廢棄物，成效斐然。塔山電廠表示，未來將持續結合地方力量推動環境維護，強化敦親睦鄰關係。

高雄市發行千億公債全用於「以債養債」 議員批：非花在公共建設

高雄市去年發行公債130億元，7年來以累積1608億元，發行公債目的為支應建設經費和因應到期債務辦理「舉新還舊」；但議員披露，高雄市發行公債後全數用於償還市府債務，不斷「以債養債」，將債務往後推，毫無用於建設，民眾不知道債務總額、公債餘額、銀行借款餘額等，建議應評估發行公共建設如社宅、運動中心用途的公債，吸引大眾購買支持。

家暴漏洞…高雄違保護令 每14.9小時1件

違反保護令家暴案件頻傳，議員指高雄去年違反保護令件數五八九件，占全國的百分之二三點六，平均每十四點九小時發生一件違令案，高於全國平均值兩倍，風險明顯失衡且高度集中，要求制定風險評估表，提供檢察官聲押參考，並建立動態防護支援機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。