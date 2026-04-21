半天清出500公斤垃圾 塔山電廠號召200人守護金門海岸

台電塔山發電廠今天上午在金城鎮的將軍泉及周邊海灘舉辦「115年上半年淨灘活動」，動員公部門與在地社區約200人參與，半天清出逾500公斤海岸廢棄物，成效斐然。塔山電廠表示，未來將持續結合地方力量推動環境維護，強化敦親睦鄰關係。

本次活動由塔山發電廠廠長陳啟賢主持，並邀集金門縣環保局、金城鎮公所、金城鎮代表會、金門國家公園管理處及在地前水頭社區發展協會、後豐港社區發展協會代表共同參與，結合社區志工與電廠同仁約200人，共同投入淨灘行列，展現公私協力、敦親睦鄰的良好互動。

經過一上午的努力作業，共清出保麗龍約200公斤、可回收物250公斤及一般垃圾100公斤。參與人員指出，海漂垃圾以保麗龍碎片與塑膠製品為大宗，不僅影響景觀，也對海洋生態造成壓力，透過實際淨灘，讓參與者更直觀感受污染問題，進一步強化減塑與資源回收的觀念。

一名參與的社區志工也表示，「每次來淨灘都會發現垃圾還是不少，尤其保麗龍一碎就很難撿乾淨，希望大家從源頭減量，不要讓海邊永遠撿不完。」他也認為，透過企業帶頭舉辦活動，有助凝聚地方力量，「大家一起做，效果比較看得到。」

塔山發電廠表示，金門擁有珍貴海岸資源，環境維護需長期投入，未來將持續辦理淨灘與環境教育活動，並深化與地方社區合作，讓環保理念向下扎根，朝向永續與宜居環境邁進。

台電塔山發電廠今天在金城鎮的將軍泉及周邊海灘舉辦「115年上半年淨灘活動」，動員公部門與在地社區約200人參與，半天清出逾500公斤海岸廢棄物。圖／民眾提供

塔山發電廠廠長陳啟賢（左三）與金城鎮長李誠智（左一）、鎮代表會主席郭永隆（左三）一起帶頭淨灘。圖／民眾提供