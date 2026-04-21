快訊

柯文哲遭噴辣椒水案 分局長「丟垃圾」畫面曝光…四叉貓拋1疑問

台股收漲646點邁向38K 聯發科躍多頭指標站上2千元

二戰後首度解禁「死亡產業」！日本允許出售殺傷武器 亞洲2國有興趣

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄捷運系統運量新高 115年首季日均逾24萬人次

中央社／ 高雄21日電

高雄捷運系統運量創新高，高捷公司今天公布統計數據指出，高雄捷運紅、橘線及輕軌，今年第1季日均運量突破24萬人次；即日起針對平日尖峰放學人潮，增開1班小港往岡山加班車。

高雄捷運公司表示，高雄捷運全系統，包含紅、橘線及輕軌，今年第1季日均運量已突破24.86萬人次，其中捷運20.53萬人次，輕軌4.33萬人次，相較去年同期成長近4.2%，而今年最顯著的是通勤、通學族群的結構性增長。

高雄捷運公司分析，運量持續攀升的關鍵因素，除了高雄市政府持續推動各類城市行銷活動吸引人潮，還有TPASS通勤月票的持續深化。受惠於月票票價誘因，穩定增加通勤與通學的基本盤人流。

數據顯示，今年平日使用TPASS與MeNGo通勤月票的人數較去年成長9.2%，並以紅線R16左營站與R11高雄車站的平日上下學尖峰時刻人流增加最為明顯。

高雄捷運公司指出，為了因應持續增加的通勤、通學族，高捷即日起規劃於週一至週五針對尖峰放學人潮，增開1班從小港往岡山的加班車，使前鎮高中站自下午4時12分後，即進入5至6分鐘加密班距，將尖峰疏運模式提前20分鐘。

高雄捷運公司強調，穩定成長的通勤族群是捷運永續經營的關鍵，未來將持續配合市府交通政策，提供更準點、舒適的乘車環境。

岡山 高雄 高捷

延伸閱讀

格上租車 讓低碳移動成為日常

基隆打造北五堵智慧科技園區 謝國樑：建構銜接大台北核心門戶

陸客出國旅遊復甦 簽證服務商指「申請數逼近2019年峰值」

減碳旅遊正夯 觀光署與高鐵合作去年減碳逾3,250公噸

相關新聞

高雄保護性社工離職率高 人力短缺

高雄市社工人力吃緊，缺額達一六三人，其中接觸家暴、性侵、兒少案件的保護性社工危險度高、身心負荷大，流動率更高，近期社會局家庭暴力及性侵害防治中心招聘約聘社工員廿名，僅九人報名，民代要求社會局設法增補人力和改善工作環境，避免人力持續流失。

家暴漏洞…高雄違保護令 每14.9小時1件

違反保護令家暴案件頻傳，議員指高雄去年違反保護令件數五八九件，占全國的百分之二三點六，平均每十四點九小時發生一件違令案，高於全國平均值兩倍，風險明顯失衡且高度集中，要求制定風險評估表，提供檢察官聲押參考，並建立動態防護支援機制。

台積電五座2奈米廠將用光高雄的電？環團促提更多在地綠電承諾

南科楠梓園區（台積電）開發計畫明天下午將在環境部進行第二階段環境影響評估範疇界定會議，地球公民基金會指出，台積電在高雄5座2奈米廠的開發案年用電量約112億度，等同於高雄市2025全年住商用電的規模，希望台積電應以具體數據、可監督的目標及更積極地做出在地綠電承諾。

屏東縣民進黨內埔鄉長初選結果出爐 縣府前處長李明宗大勝

屏東縣民進黨內埔鄉長初選今揭曉，縣府客家事務處前處長李明宗在電話民調、黨員投票均大獲全勝，兩者綜合計算後為53％比16％。落敗的鄉民代表鍾育杰表示，一開始參選就被不公平對待，面對結果將先沉潛後再決定日後方向。

為救貓咪引戰！綠主委黃文益控柯志恩助理耍官威 藍回擊：烏龍爆料

民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益指稱，國民立委柯志恩的助理昨晚阻礙動物救援工作、耍官威，柯志恩應該說清楚講明白。國民黨高市黨部澄清，遭控男子不是柯志恩助理，而是議員服務處志工，黃文益涉造謠及烏龍爆料，應立即停止低劣的政治操作。

高雄獨老戶數年增1.4萬戶 張博洋建議導入智慧科技完善安全網

高雄市議會今天進行社政部門質詢，議員張博洋指出，2025年高雄市獨老戶數比2024年增加 1.4 萬戶，總數達11.4 萬戶，高雄長輩加入緊急連線服務的意願不高，建議市府透過智慧科技建置社會安全網。社會局回應，目前相關APP仍在開發階段，未來將研議導入更多智慧科技。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。