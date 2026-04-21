高雄捷運系統運量新高 115年首季日均逾24萬人次

高雄捷運系統運量創新高，高捷公司今天公布統計數據指出，高雄捷運紅、橘線及輕軌，今年第1季日均運量突破24萬人次；即日起針對平日尖峰放學人潮，增開1班小港往岡山加班車。

高雄捷運公司表示，高雄捷運全系統，包含紅、橘線及輕軌，今年第1季日均運量已突破24.86萬人次，其中捷運20.53萬人次，輕軌4.33萬人次，相較去年同期成長近4.2%，而今年最顯著的是通勤、通學族群的結構性增長。

高雄捷運公司分析，運量持續攀升的關鍵因素，除了高雄市政府持續推動各類城市行銷活動吸引人潮，還有TPASS通勤月票的持續深化。受惠於月票票價誘因，穩定增加通勤與通學的基本盤人流。

數據顯示，今年平日使用TPASS與MeNGo通勤月票的人數較去年成長9.2%，並以紅線R16左營站與R11高雄車站的平日上下學尖峰時刻人流增加最為明顯。

高雄捷運公司指出，為了因應持續增加的通勤、通學族，高捷即日起規劃於週一至週五針對尖峰放學人潮，增開1班從小港往岡山的加班車，使前鎮高中站自下午4時12分後，即進入5至6分鐘加密班距，將尖峰疏運模式提前20分鐘。

高雄捷運公司強調，穩定成長的通勤族群是捷運永續經營的關鍵，未來將持續配合市府交通政策，提供更準點、舒適的乘車環境。