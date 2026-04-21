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連長罵台日混血軍訓役男「死日本鬼子」、「畜生」 遭調職移送法辦

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重傷屏夜市少東 主嫌遭聲押

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東夜市知名黑白切少東徐姓男子全身是血，十九日遭人丟包醫院急診室門前，保全發現後將人送醫，醫院診斷徐男四肢開放性骨折，研判被榔頭打到受損嚴重。警方調查發現，徐男疑幫小弟討公道遭人打傷，主嫌陳姓男子被拘提到案，檢方訊後聲押。

卅歲徐男在十七日凌晨率領十多人到鹽埔鄉某洗車場找廿七歲陳男這方人馬，未料砍斷陳男同夥友人的腳，警方獲報將徐男等四人逮捕移送檢方，徐男交保後，不滿陳男人馬，在網路嗆聲「你給我等著」。

陳男這方人馬先下手為強，十九日上午十時就在徐男家附近埋伏，下午三時徐男騎摩托車出現後，隨即開車包夾衝撞徐男。目擊者說，多人蒙面下車打徐男，徐男被強押上車帶走。十九日傍晚近六時許，陳男開著ＢＭＷ到寶建醫院急診室，下車後將徐男從後車廂丟出後快速離去。

院方表示，徐男身上有多處撕裂傷，四肢遭毆打嚴重，昨天手術發現四肢開放性骨折，研判被榔頭打到受損嚴重，手腳筋不是被挑斷。

徐男雙親出國旅遊返台，前天一下飛機後，手機響不停，直奔醫院探望兒子。警方循線偵辦，廿七歲陳男已到警局投案，另在屏東市河堤路找到犯案白色TOYOTA汽車，車內發現榔頭、球棒等犯罪工具，另查扣陳男丟包的ＢＭＷ汽車。

警方表示，全案將陳男涉依妨害自由及重傷害等罪嫌偵辦中，將持續追查共犯。

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