高雄保護性社工離職率高 人力短缺

高雄市社工人力吃緊，缺額達一六三人，其中接觸家暴、性侵、兒少案件的保護性社工危險度高、身心負荷大，流動率更高，近期社會局家庭暴力及性侵害防治中心招聘約聘社工員廿名，僅九人報名，民代要求社會局設法增補人力和改善工作環境，避免人力持續流失。

社會局長蔡宛芬說，已進用社工助理，紓解社工員服務案量和行政壓力，每年提供保護性社工教育訓練廿至卅小時，並支持社工調適工作，依其意願補助心理諮商費用，如涉職務訴訟，會補助律師費用，並成立社工專屬訴訟律師團主動協助。

保護性社工因高壓導致離職率高，今年截至三月缺額九十七人。社安網社工說，高危機案件必須在短時間內面訪，前往案主家中常遇突發狀況，危險度高、工作負荷大，平時需接受外部訓練、個別督導、行政督導等，疲乏感很重。

議員何權峰指出，「全台約每二名社工，就有一人重度過勞」，高雄去年底保護性社工離職率達百分之十九點三，應設法留住人才。

議員李雅芬表示，保護性社工長期置身負能量環境，如遭辱罵、威脅或肢體暴力，市府應強化社工人身安全；議員黃彥毓說，第一線社工工作壓力極大，若人力持續流失，再完整的制度也難以落實。

社會局回應，除了提供出勤公務車、特約計程車，也要求社工配置安全設備如錄音筆、密錄器、隨身警報及防護器等，高風險案件會運用警力支援，市府也會定期辦理人身安全教育訓練。