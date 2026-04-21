快訊

連長罵台日混血軍訓役男「死日本鬼子」、「畜生」 遭調職移送法辦

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄保護性社工離職率高 人力短缺

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄社工人力吃緊，今年三月缺額達一六三人，尤其保護性社工缺額數連年擴大，民代要求改善第一線社工工作環境，留住人才。圖／高雄市社會局提供
高雄社工人力吃緊，今年三月缺額達一六三人，尤其保護性社工缺額數連年擴大，民代要求改善第一線社工工作環境，留住人才。圖／高雄市社會局提供

高雄社工人力吃緊，缺額達一六三人，其中接觸家暴、性侵、兒少案件的保護性社工危險度高、身心負荷大，流動率更高，近期社會局家庭暴力及性侵害防治中心招聘約聘社工員廿名，僅九人報名，民代要求社會局設法增補人力和改善工作環境，避免人力持續流失。

社會局長蔡宛芬說，已進用社工助理，紓解社工員服務案量和行政壓力，每年提供保護性社工教育訓練廿至卅小時，並支持社工調適工作，依其意願補助心理諮商費用，如涉職務訴訟，會補助律師費用，並成立社工專屬訴訟律師團主動協助。

保護性社工因高壓導致離職率高，今年截至三月缺額九十七人。社安網社工說，高危機案件必須在短時間內面訪，前往案主家中常遇突發狀況，危險度高、工作負荷大，平時需接受外部訓練、個別督導、行政督導等，疲乏感很重。

議員何權峰指出，「全台約每二名社工，就有一人重度過勞」，高雄去年底保護性社工離職率達百分之十九點三，應設法留住人才。

議員李雅芬表示，保護性社工長期置身負能量環境，如遭辱罵、威脅或肢體暴力，市府應強化社工人身安全；議員黃彥毓說，第一線社工工作壓力極大，若人力持續流失，再完整的制度也難以落實。

社會局回應，除了提供出勤公務車、特約計程車，也要求社工配置安全設備如錄音筆、密錄器、隨身警報及防護器等，高風險案件會運用警力支援，市府也會定期辦理人身安全教育訓練。

高雄 社工 家暴

延伸閱讀

被遺忘？校護偏鄉久任拿不到獎金 全教產憂人力留不住

社工、代理師都有 偏鄉校護領不到久任獎金 教育部：1個月內啟動討論

提新北校園三大防護網、反毒反霸凌 黃國昌：制度防禦須先於悲劇

校園性平案近年暴增...案量太多人太少 立委籲引入第三方

相關新聞

為救貓咪引戰！綠主委黃文益控柯志恩助理耍官威 藍回擊：烏龍爆料

民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益指稱，國民立委柯志恩的助理昨晚阻礙動物救援工作、耍官威，柯志恩應該說清楚講明白。國民黨高市黨部澄清，遭控男子不是柯志恩助理，而是議員服務處志工，黃文益涉造謠及烏龍爆料，應立即停止低劣的政治操作。

家暴漏洞 高雄違保護令 每14.9小時1件

違反保護令家暴案件頻傳，議員指高雄去年違反保護令件數五八九件，占全國的百分之二三點六，平均每十四點九小時發生一件違令案，高於全國平均值兩倍，風險明顯失衡且高度集中，要求制定風險評估表，提供檢察官聲押參考，並建立動態防護支援機制。

高雄保護性社工離職率高 人力短缺

高雄市社工人力吃緊，缺額達一六三人，其中接觸家暴、性侵、兒少案件的保護性社工危險度高、身心負荷大，流動率更高，近期社會局家庭暴力及性侵害防治中心招聘約聘社工員廿名，僅九人報名，民代要求社會局設法增補人力和改善工作環境，避免人力持續流失。

重傷屏夜市少東 主嫌遭聲押

屏東夜市知名黑白切少東徐姓男子全身是血，十九日遭人丟包醫院急診室門前，保全發現後將人送醫，醫院診斷徐男四肢開放性骨折，研判被榔頭打到受損嚴重。警方調查發現，徐男疑幫小弟討公道遭人打傷，主嫌陳姓男子被拘提到案，檢方訊後聲押。

台積電五座2奈米廠將用光高雄的電？環團促提更多在地綠電承諾

南科楠梓園區（台積電）開發計畫明天下午將在環境部進行第二階段環境影響評估範疇界定會議，地球公民基金會指出，台積電在高雄5座2奈米廠的開發案年用電量約112億度，等同於高雄市2025全年住商用電的規模，希望台積電應以具體數據、可監督的目標及更積極地做出在地綠電承諾。

屏東縣民進黨內埔鄉長初選結果出爐 縣府前處長李明宗大勝

屏東縣民進黨內埔鄉長初選今揭曉，縣府客家事務處前處長李明宗在電話民調、黨員投票均大獲全勝，兩者綜合計算後為53％比16％。落敗的鄉民代表鍾育杰表示，一開始參選就被不公平對待，面對結果將先沉潛後再決定日後方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。