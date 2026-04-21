快訊

連長罵台日混血軍訓役男「死日本鬼子」、「畜生」 遭調職移送法辦

聽新聞
0:00 / 0:00

家暴漏洞 高雄違保護令 每14.9小時1件

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導

違反保護令家暴案件頻傳，議員指高雄去年違反保護令件數五八九件，占全國的百分之二三點六，平均每十四點九小時發生一件違令案，高於全國平均值兩倍，風險明顯失衡且高度集中，要求制定風險評估表，提供檢察官聲押參考，並建立動態防護支援機制。

社會局解釋，全國保護令件數及違反件數資訊，因定義及轄區不同分散在司法院、法務部及警政署官網統計，無法直接進行比率計算；會在一個月內研議因應方案。

過去三年，苓雅區女店員申請保護令後被前男友砍卅刀，大寮一名婦女申請保護令兩小時即遭前夫持滅火器毆打至頭破血流，另外鳳山區也曾發生爸爸對申請保護令的女兒潑灑汽油。

議員郭建盟昨質詢指出，新北市土城去年發生當街殺妻案，此案是違反保護令移送、法院未羈押請回。高雄近三年家暴移送案件，加害人遭羈押及交保的人數比例懸殊。

郭建盟說，二○二二年至去年間，全國違反保護令比率為百分之十一點九三，高雄違令率百分之廿八點四三。家暴防治漏洞不在是否有保護令，而在保護令生效前後的高風險空窗期，是否有足夠防護機制接住被害人。

郭建盟建議警察局與社會局合建「風險摘要表」，整合TIPVDA風險、歷次違令紀錄、暴力升高情形、是否持械威脅、是否同住及近期暴力時間等資訊。

郭建盟說，「被害人申請保護令」及「違反保護令發生時」兩個高風險時刻應建立動態防護支援機制，由各單位依權責提出具體監管與保護措施清單，透過即時啟動的協作以補上制度空窗。

社會局表示，在保護令核發前之空窗期間，社政單位與被害人討論個別性安全計畫，採取積極處遇措施，包括協助緊急庇護安置或調整居住安排，以降低立即性風險；並與警政單位合作，視個案風險程度協調加強巡邏及執行約制告誡，以提升嚇阻效果。另與司法單位強化及提升加害人處遇計畫裁定率，並結合民間團體提供相對人相關輔導與處遇服務，以減少暴力再犯。

法務部 社會局 家暴 保護令

延伸閱讀

提新北校園三大防護網、反毒反霸凌 黃國昌：制度防禦須先於悲劇

假投資易衍生虛幣犯罪 議員、律師籲防網路陷阱

行動電源起火頻傳 運安會研議納入系統性風險分析

大甲媽遶境…彰化搶轎爆衝突 4年零暴力破功

相關新聞

為救貓咪引戰！綠主委黃文益控柯志恩助理耍官威 藍回擊：烏龍爆料

民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益指稱，國民立委柯志恩的助理昨晚阻礙動物救援工作、耍官威，柯志恩應該說清楚講明白。國民黨高市黨部澄清，遭控男子不是柯志恩助理，而是議員服務處志工，黃文益涉造謠及烏龍爆料，應立即停止低劣的政治操作。

家暴漏洞 高雄違保護令 每14.9小時1件

違反保護令家暴案件頻傳，議員指高雄去年違反保護令件數五八九件，占全國的百分之二三點六，平均每十四點九小時發生一件違令案，高於全國平均值兩倍，風險明顯失衡且高度集中，要求制定風險評估表，提供檢察官聲押參考，並建立動態防護支援機制。

高雄保護性社工離職率高 人力短缺

高雄市社工人力吃緊，缺額達一六三人，其中接觸家暴、性侵、兒少案件的保護性社工危險度高、身心負荷大，流動率更高，近期社會局家庭暴力及性侵害防治中心招聘約聘社工員廿名，僅九人報名，民代要求社會局設法增補人力和改善工作環境，避免人力持續流失。

重傷屏夜市少東 主嫌遭聲押

屏東夜市知名黑白切少東徐姓男子全身是血，十九日遭人丟包醫院急診室門前，保全發現後將人送醫，醫院診斷徐男四肢開放性骨折，研判被榔頭打到受損嚴重。警方調查發現，徐男疑幫小弟討公道遭人打傷，主嫌陳姓男子被拘提到案，檢方訊後聲押。

台積電五座2奈米廠將用光高雄的電？環團促提更多在地綠電承諾

南科楠梓園區（台積電）開發計畫明天下午將在環境部進行第二階段環境影響評估範疇界定會議，地球公民基金會指出，台積電在高雄5座2奈米廠的開發案年用電量約112億度，等同於高雄市2025全年住商用電的規模，希望台積電應以具體數據、可監督的目標及更積極地做出在地綠電承諾。

屏東縣民進黨內埔鄉長初選結果出爐 縣府前處長李明宗大勝

屏東縣民進黨內埔鄉長初選今揭曉，縣府客家事務處前處長李明宗在電話民調、黨員投票均大獲全勝，兩者綜合計算後為53％比16％。落敗的鄉民代表鍾育杰表示，一開始參選就被不公平對待，面對結果將先沉潛後再決定日後方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。