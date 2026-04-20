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台積電五座2奈米廠將用光高雄的電？環團促提更多在地綠電承諾

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

南科楠梓園區（台積電）開發計畫明天下午將在環境部進行第二階段環境影響評估範疇界定會議，地球公民基金會指出，台積電在高雄5座2奈米廠的開發案年用電量約112億度，等同於高雄市2025全年住商用電的規模，希望台積電應以具體數據、可監督的目標及更積極地做出在地綠電承諾。

明天中午12時30分，環境部召開範疇界定會議前，地球公民基金會將邀集主婦聯盟環境保護基金會南部辦公室、環境權保障基金會、氣候對策協會等單位人員舉行記者會，呼籲台積電應有更積極的綠電承諾。

地球公民基金會指出，高雄5座2奈米廠的年用電量約112億度，等同於高雄市2025全年住商用電的規模；若再加上未來預計開發的沙崙科學園區，電力也將由高雄興達電廠供應的話，整體用電將等同於高雄一年的年用電量。

地球公民強調，若說台積電用光高雄的電並不誇張，台積電雖已承諾2030年取得60%、2040年使用100%再生能源的目標，但此園區合計的預估用電量、綠電需求及碳排放量均相當驚人，目前台積電持續在全台各地有擴廠計畫，未來將衝擊台灣整體的能源規畫。

此外，台積電將占全台用電量逾一成，所以如何負起更積極的綠電責任，已不只是台積電一間廠商的事，關乎台灣的能源政策及綠電發展，希望藉由記者會督促台積電應以具體數據、可監督的目標及更積極的做出在地綠電承諾，並積極與地方政府協作，不能只做一個「很願意買綠電的廠商」。

會議內公民團體將針對本次開發案提出淨零路徑、生態公園承諾及降低空污與強化監測等範疇界定的重要訴求。

高雄市 台積電 綠電

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