屏東縣民進黨內埔鄉長初選結果出爐 縣府前處長李明宗大勝

屏東縣民進黨內埔鄉長初選今揭曉，縣府客家事務處前處長李明宗在電話民調、黨員投票均大獲全勝，兩者綜合計算後為53％比16％。落敗的鄉民代表鍾育杰表示，一開始參選就被不公平對待，面對結果將先沉潛後再決定日後方向。

內埔鄉長民進黨黨內初選競爭激烈，也是民進黨屏東縣黨部唯一辦初選，備受矚目，參選人鄉民代表鍾育杰在初選前夕，捲入集體出遊賄選案疑雲，遭檢方搜索調查，屏檢訊後聲押，屏東地院裁定鍾育杰20萬元交保，檢方提起抗告後，法院駁回，但對選情恐造衝擊。

內埔鄉長初選，電話民調占7成，在16日完成。黨員投票部分占3成，在18日投票結束。內埔鄉民進黨員共有1488人，黨員投票結果，李明宗拿下606票、鍾育杰205票，相差401票，李明宗大勝。

電話民調部分，今下午開封電話民調，李明宗拿下77％，鍾育杰則是22％，電話民調與黨員投票加總後，李明宗獲53％，鍾育杰16％，最後由李明宗勝出。

落敗的鍾育杰說，一開始參選就受不公平對待，他是自費參加社區旅遊，但卻被扭曲成賄選。現階段會先沉澱，再思考後續，也相信真相會還他清白，但選情仍已受到影響。

李明宗表示，感謝鄉親支持，希望能尊重體制，也尊重其他參選的決定，對於對手提到受到不公平對待，這部分他並不清楚；民進黨屏東縣黨部表示，初選結果將送中執會決議後，預計21日公布。