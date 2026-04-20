高雄整頓苓雅正義市場環境 開出7張限期改善通知單

高雄市衛生局今天針對正義市場及周邊社區進行環境整頓，將市場閒置攤位堆置雜物及可能積水容器徹底清除；全日總計清除650公斤垃圾及廢棄物，開出7張限期改善通知單。

衛生局表示，今天聯合環境整頓專案，包括經發局、衛生局、苓雅區公所及衛生所、環保局清潔中隊、在地正仁里辦公處都派員參加，整頓重點在於清理市場閒置攤位堆置雜物、排除積水容器；全日總計清除650公斤垃圾及廢棄物。

此外，衛生單位也派員依「食品良好衛生規範準則（GHP）」查核，督導熟食攤商落實作業環境清潔，設置病媒阻隔設施；今天查核共開出7件限期改善通知書，缺失包含食材未妥善覆蓋、食材未離地存放及冰箱設備不潔等，責令限期改善。

衛生局並表示，今天稽查同步查獲市場某熟食攤位違規留置寵物綠頭鴨，且當場未設置防止病媒相關阻隔設施，已違食品良好衛生規範準則；經現場輔導，業者已將此寵物鴨移置推車內並遠離作業區。

衛生局提醒，食品作業場所內不得飼養禽畜、寵物或其他動物，若發現動物進出，應立即採取防護與清潔措施，避免污染食品、原料或包裝材料；同時呼籲攤商及市民配合，避免堆置雜物、加強環境清潔管理，並落實防鼠、防蚊措施。