聽新聞
0:00 / 0:00
屏東星空旅遊新模式 5/1邀民眾觀測月球
屏東縣政府近年推動星空旅遊，18日在山川琉璃吊橋舉辦天琴座流星雨天文導覽，吸引追星族前往，5月1日將在屏東演武場舉行月球觀測活動，邀請民眾透過高倍率望遠鏡欣賞滿月。
屏東縣政府今天透過新聞稿表示，近年串聯各鄉鎮特色景點，結合低光害環境與專業導覽，推動兼具生態保育與觀光體驗的暗夜旅遊模式，逐步形塑屏東成為國內具代表性的星空旅遊目的地，讓遊客在不同季節都能走進山海之間，感受專屬於屏東的靜謐與浪漫。
縣府交通旅遊處表示，18日在山川琉璃吊橋舉辦「銀河初語－天琴座流星雨」天文導覽活動，深夜吊橋觀星體驗吸引數百名追星族進入瑪家山區，當晚由屏東星空大使施世治帶領解說下，民眾成功捕捉流星劃過夜空瞬間，現場驚呼聲此起彼落，氣氛熱烈。
交旅處表示，屏東有發展星空旅遊的深厚潛力，將於5月1日晚上7時30分至9時30分，在屏東演武場舉辦「星際漫步－月球觀測」，邀請民眾近距離觀察滿月之美，體驗不同於流星雨的天文魅力。
縣府表示，活動現場設置高倍率天文望遠鏡與智慧攝星設備，讓民眾都能輕鬆親近星空，不僅能近距離觀測星體，更可透過手機拍攝星雲影像，也可即時在社群分享觀星成果。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。