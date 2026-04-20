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屏東星空旅遊新模式 5/1邀民眾觀測月球

中央社／ 屏東縣20日電

屏東縣政府近年推動星空旅遊，18日在山川琉璃吊橋舉辦天琴座流星雨天文導覽，吸引追星族前往，5月1日將在屏東演武場舉行月球觀測活動，邀請民眾透過高倍率望遠鏡欣賞滿月。

屏東縣政府今天透過新聞稿表示，近年串聯各鄉鎮特色景點，結合低光害環境與專業導覽，推動兼具生態保育與觀光體驗的暗夜旅遊模式，逐步形塑屏東成為國內具代表性的星空旅遊目的地，讓遊客在不同季節都能走進山海之間，感受專屬於屏東的靜謐與浪漫。

縣府交通旅遊處表示，18日在山川琉璃吊橋舉辦「銀河初語－天琴座流星雨」天文導覽活動，深夜吊橋觀星體驗吸引數百名追星族進入瑪家山區，當晚由屏東星空大使施世治帶領解說下，民眾成功捕捉流星劃過夜空瞬間，現場驚呼聲此起彼落，氣氛熱烈。

交旅處表示，屏東有發展星空旅遊的深厚潛力，將於5月1日晚上7時30分至9時30分，在屏東演武場舉辦「星際漫步－月球觀測」，邀請民眾近距離觀察滿月之美，體驗不同於流星雨的天文魅力。

縣府表示，活動現場設置高倍率天文望遠鏡與智慧攝星設備，讓民眾都能輕鬆親近星空，不僅能近距離觀測星體，更可透過手機拍攝星雲影像，也可即時在社群分享觀星成果。

屏東縣政府 月球 屏東縣

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